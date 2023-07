Kakšna je čustveno zrela oseba? Imamo odgovor

Glavna značilnost čustveno zrelega človeka je, da se zna spopasti s svojimi čustvi. Ne gre za zunanje okoliščine – bogati ljudje so lahko sočutni in dobrodelni ali grabežljivi in skopi, revni pa optimistični in prizadevni ali obupani in se smilijo sami sebi. Prav čustvena zrelost namreč odloča o naših odzivih na zunanje dogodke.

Čustveno zrela oseba zna ljubiti. Da odpremo srce, ne le za partnersko, ampak tudi za druge oblike ljubezni, zahteva pogum, saj smo izpostavljeni in ranljivi. Otroci so npr. sposobni imeti radi brez oziranja na posledice, že najstniki pa se bojijo, da bodo zavrnjeni. Dejstvo je, da smo vsi v življenju večkrat zavrnjeni, toda samo zreli ljudje so sposobni preboleti in iti naprej. Hkrati čustveno zrela oseba postavlja meje. Kar včasih ni lahko, saj mora jasno povedati, da se z nečim ne strinja. Toda vedno gre za izbiro – ali postavi meje ali izgubi svojo integriteto. S tem lahko sicer nekaj ljudi odpade iz vašega življenja, toda pri drugih si boste zaslužili spoštovanje.

Čustveno nezreli ljudje ne postavljajo meja, raje pustijo, da drugi vozijo po njih, medtem ko zreli odrasli sledijo prepričanju, da odnos, ki ruši njihovo integriteto, ni vreden ohranjanja. Če smo čustveno zreli, poleg tega razmišljamo široko. Predvsem je zrel človek pripravljen priznati, da se moti. Širina mišljenja še ne pomeni, da prisluhneš vsaki ideji in stališču, nato pa jih zavrneš oziroma potihoma zavijaš z očmi. Zrel človek novosti ne sprejema slepo, ampak pretehtano, skozi sito svojih prepričanj. Radoveden je. Ker se ne meni za negativna mnenja drugih, si upa ves čas postavljati vprašanja. Išče znanje in se ne meni za to, kako neumno je nekaj v očeh drugih. Ob novih informacijah je pripravljen povsem spremeniti pogled in jih ne jemlje kot grožnjo. Zaveda se, da nove ideje vodijo k napredku in da je najslabše obstati na mestu.