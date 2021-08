Kakšen je vpliv tranzitnih planetov?

Rojstna karta opisuje našo usodo in je naš osnovni zemljevid, tranzitni planeti pa sprožajo dogodke. FOTO: Iri_sha/Getty Images

Ko izdelujemo rojstno ali katero drugo karto, ustavimo planete na nebu v točno določenem trenutku, in sicer na določeni geografski širini in dolžini. To je rojstna karta ali pa katera druga, npr. karta dogodka, kot je poroka, ali karta nastanka države.Toda planeti se premikajo naprej v vesolju. Njihovo nadaljnjo pot od točke »rojstva« naprej imenujemo tranziti planetov. Rojstna karta opisuje našo usodo, možnosti, smernice in podobno. Je sicer naš osnovni zemljevid, toda tranzitni planeti so tisti, ki sprožajo dogodke, obljubljene v naši rojstni karti. Tranziti so poenostavljeno povedano vsakodnevni položaji planetov na nebu, prikazani v t. i. efemeridah, pomembno pa je pregledati, kako vplivajo na našo rojstno karto.O tranzitih si je pomembno zapomniti dve stvari. Prvič, tranzit ne more prinesti nečesa, kar ni obljubljeno v rojstni karti, zato vedno pregledamo natalne aspekte, da določimo, kaj lahko pričakujemo. Drugič, počasnejši ko je tranzit, močneje ga bomo čutili in bolj bo spreminjal naše življenje. Prav zato imajo Plutonovi tranziti največji učinek in Lunini najmanjšega. Konjunkcija in opozicija sta najmočnejši, sledijo kvadrati in trigoni. Vsaka konjunkcija se vas bo osebno dotaknila, medtem ko opozicija vključuje razmerje med vami in nekom drugim. Kvadrati vas preizkušajo z ovirami na poti. Trigoni in sekstili so tisto, na kar čakamo, saj prinašajo čudovit čas, priložnosti in koristi.Ko ocenjujemo kateri koli tranzit, moramo proučiti naravo tranzitnega planeta. Jupiter širi, Saturn je stroga realnost, Uran predstavlja svobodo, Neptun raztaplja in Pluton zruši ter na novo zgradi. Ne samo da je treba imeti vse to v mislih pri interpretaciji, prav tako se je treba zavedati, da tranzitni planeti obarvajo hišo in znamenje, v katerem je, ter hišo, ki ji ta planet vlada v rojstni karti.Če Saturn npr. vlada 1. hiši, se nas vsak njegov tranzit osebno dotakne. Če je Jupiter v 8. hiši, vsak njegov tranzit vključuje tematiko 8. hiše. Tranzitni planet vedno zaznamuje njegov položaj v natalni karti – barva njegovo naravo z znamenjem in hišo, ki ji vlada. Prvi vsakem tranzitu morate proučiti te dejavnike. Nanje pa lahko gledamo psihološko, duhovno in kot na dogodke.Lahko se vprašamo tudi, kako bo tranzit preoblikoval osebo, katere lekcije se bo naučila, ali ji tranzit prinaša možnosti za razvoj in kateri dogodki se lahko zgodijo. Pomembno je namreč, da na tranzit pogledate z vseh zornih kotov, nato pa naredite sintezo.