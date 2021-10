Kako vplivajo tranziti zunanjih planetov?

Ob Neptunovih tranzitih živimo v svojem oblačku in ne vidimo resnice. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Uran, Neptun in Pluton imajo dolgotrajne tranzite z daljnosežnimi posledicami, saj so dolgo, več let v posameznem znamenju zodiaka. Tranziti teh planetov tako na nas vplivajo dlje in nam odpirajo iste teme. Prav tako delujejo na nas na podzavestni ravni in kot zunanji dogodki. Pogosto imamo občutek, da so ti aspekti usodni.Pluton deluje tako, da nekaj v našem življenju sesuje, da bi lahko to preobrazil in znova zgradil. Popolnoma se bosta spremenili naše občutenje in doživljanje na področju, ki ga predstavlja hiša, skozi katero potuje planet. Če na primer prehaja sedmo hišo, ne boste na zakon in partnerstvo nikoli več gledali enako, vaš odnos pa se bo korenito spremenil.S tranzitnim Uranom se nagibamo k želji po svobodi in osvoboditvi; želimo, da so stvari po naše, da nas nihče ne nadzoruje in ne omejuje ter nam ni treba nikomur polagati računov.Ko Uran na primer prehaja prvo hišo, postanemo izjemno avtonomni, neodvisni, lahko svojeglavi, ekscentrični in svobodnjaški. V drugi hiši lahko pride do pomembnih sprememb vzorca služenja denarja, ob zelo dobrem aspektu pa nepričakovanega dobitka. Ko je v desetih hiši, pa vam gredo pravila in nadrejeni tako na živce, da se odločite, da boste pustili službo in nadaljevali kariero samostojno.Neptunovi tranziti po drugi strani razpuščajo stvari in odnose, nas zavajajo, zmedejo in spodbudijo, da nekoga idealiziramo, smo naivni in preveč zaupljivi. V času Neptunovega tranzita skozi sedmo hišo smo lahko poročeni z lažnivcem, ženskarjem ali alkoholikom, a šele ko bo Neptun zapustil sedmo hišo, se boste tega zavedli in prenehali živeti v iluziji ter iskati izgovore. Neptunov tranzit lahko namreč povsem zamegli resničnost, da na nekem področju življenja gledamo skozi rožnata očala in pogosto zavajamo sami sebe. Ob Neptunovem vplivu je namreč vedno prisotna megla in sanjarimo o samorogih, namesto da bi se soočili z resnico. Še posebno previdni moramo biti, ko Neptun prehaja finančni hiši, drugo in osmo, saj tedaj ni modro posojati denarja, jemati nepreverjenih kreditov od prevarantov, tudi pri nakupu nepremičnin in pogajanjih za plačo vas lahko nekdo vleče za nos, da bi se okoristil. V teh primerih se splača imeti ob sebi nekoga, ki bo zadeve videl takšne, kot v resnici so.Za planete Uran, Neptun in Pluton pa je značilno tudi, da lahko začnemo pomemben nov ciklus in stopnjo osebnega razvoja, ko prečkajo osi naše karte, torej ascendent (prvo hišo), IC (četrto hišo), descendent (sedmo hišo), sredino neba oziroma MC (deseto hišo).