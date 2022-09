Kako vate ohranjajo ravnovesje: obožujejo spremembe in gibanje

Značilna vata ženska je vitka, prožna, dolgonoga oziroma je lahko visoka ali nižje postave, prej kot nekaj vmes. Njeno porcelanasto polt občasno kazi kakšen rdečkast ali oljni madež. Majhne oči se ji svetlikajo od navdušenja in inteligence, njeni fini lasje dopolnjujejo njeno krhko telesno strukturo.

Nikoli se ji ni treba obremenjevati s težo, saj je naravno vitka. Njen aktivni način življenja jo ohranja izklesano in ne ugaja ji preveč hrane. Raje pleše v kakšnem klubu, kot da bi nepremično sedela na umirjeni večerji. Čeprav je rojena športnica, redko razvije precej mišic, prej ostaja vitka, skoraj eterična na pogled.

Ženske vata obožujejo spremembe, potovanja in gibanje ter so precej hitre v vsakdanjem življenju. Tudi govorijo precej naglo in so polne bistrih idej in načrtov. Pri delu so vate tiste, ki s svojim entuziazmom in zamislimi poženejo projekte v tek, čeprav niso ravno najboljše v predvidevanju (tukaj je bolje, da prepustijo delo bolj stabilnim došam). Zelo so kreativne in umetniške, a ne dovolj praktične.

Nihče ne zdrži napornega tempa prav dolgo. To vate vedo, a se kljub temu ne ustavijo, dokler ne dosežejo močnega neravnovesja. To pomeni, da izpuščajo obroke, ne spijo dovolj in se izčrpavajo. Ko pa se zrušijo, se le stežka znova poberejo. Trpijo zaradi stresa in utrujenosti, tudi nespečnosti. Njihov hitri um ustvarja zmešnjavo.

Poslušanje klasične glasbe lahko pomiri presežno vata energijo in sprosti napetost. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Napetost vodi v mišične bolečine, krče in prebavne motnje. Izgubljanje teže lahko privede tudi do osteoporoze. Suhost je glavna značilnost vate, zato pretirano okrepljeno delovanje lahko povzroči izsušenost las, nohtov, pokanje ustnic, zatekanje vek, pojavljajo se lahko ekcemi, suh kašelj. Notranje izsuševanje lahko vodi v artritis in težave s krvjo – tudi visok krvni tlak in razbijanje srca spadata med težave tipa vata.

Ta doša se mora predvsem prizemljiti, dodati vlago svojemu telesu in mir duši. Vate vleče k hitrosti, svetlobi, novostim, zato poskušajte to uskladiti s počasnostjo in zasidranjem v svoje notranje središče. Pojdite v toplice, namesto na aktivni dopust, poslušajte klasično glasbo, meditirajte, namesto da bi se potili v telovadnici. Radi ste obkroženi z ljudmi, ampak ni nujno, da je to v natrpani diskoteki – namesto tega povabite prijatelje na večerjo. Sprostite se in uživajte v njihovi družbi.

Suho, mrzlo, vetrovno vreme vas vznemirja, zato za počitnice izbirajte tople tropske kraje. Celo z vonji lahko pomirite svojo došo: izberite jasmin, sandalovino ali vrtnico. Olja za telo ne dodajajo le vlage, ampak tudi uravnovesijo energijo vate.