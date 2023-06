Kako vam lahko dnevna opravila pomagajo pri živčnosti?

Seveda lahko, kadar ste v stresu, zadremate ali greste na sprehod, toda pomirilo vas bo tudi pospravljanje doma in pomivanje! Sliši se čudno, toda drgnjenje umazanije s tal in krožnikov vas lahko reši pred depresijo in zmanjša živčnost. Seveda morate biti pri tem osredotočeni na svoje početje tako fizično kot v mislih, pravijo duhovni učitelji. Teorija se namreč naslanja na budistični nauk o zavedanju trenutka, pri katerem smo miselno in fizično osredotočeni na vsako malenkost aktivnosti, ki jo opravljamo. Z osredotočanjem na sedanji trenutek pozabimo na skrbi in druge misli in se polno posvetimo svojemu opravilu. Da bi pomivanje in pospravljanje delovala terapevtsko, se morate osredotočiti na vonj detergenta, temperaturo vode, občutek pod rokami, poteze krtače. Strokovnjaki pravijo, da boste tako za 37 odstotkov manj živčni in imeli za 25 odstotkov več navdiha. In ne samo to – ob zbranosti in predanosti imajo enak učinek tudi pometanje, vrtnarjenje in druga hišna opravila.