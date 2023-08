Kako spremeniti svoj svet?

Ko naletimo na težavne okoliščine, se moramo zavedati, da ni slučajno, v katerem okolju se znajdemo. Toda če začnemo mi sami delovati bistveno drugače, se bo do neke meje spremenilo tudi naše okolje, po drugi strani pa lahko ob tem osebnostno zrastemo in ugotovimo, da v tem okolju nimamo več česa iskati, zato se poslovimo od njega.

Večino ljudi sicer pesti kronično pomanjkanje energije – tako nimajo energije in poguma iti drugam, povedati, da se s čim ne strinjajo, postaviti meja … Z dolžnostmi in pričakovanji izgubljajo energijo, zato pa je nimajo. In kako si jo lahko povrnejo? Ker prihaja z našo pozornostjo, jo dobijo tako, da iščejo pozornost. Za ljudi, ki dosti kritizirajo, je npr. značilno, da iščejo pozornost prek kritike.

Če želimo torej kar koli spremeniti, moramo vedeti, da materialni svet zaznavamo kot tridimenzionalen, v resnici pa ni, je holografski. V tem svetu so vse možnosti. Da jih znaš manifestirati, potrebuješ fokus, stik z energijo zemlje, odprtost prvih treh čaker, namero.

Ameriški način manifestacije se usmerja samo na cilj, a ta potegne za sabo tudi drugi pol, svarijo guruji. Nekdo je npr. želel razširiti poslovanje podjetja. Uspelo mu je in kupil si je barko in stanovanje, toda ni imel časa uživati, ker je vlagal toliko truda v vzpostavljanje nadzora nad vsemi zunanjimi dogodki za ohranjanje stanja, da je dobil čir na želodcu. Velja torej, da pazimo, kaj si želimo. Upoštevati moramo namreč tudi vibracijsko raven razvoja duše. Lahko vzpostavimo pogoje, da smo v materialnem svetu navidezno bolj uspešni, a če ne spremenimo svoje temeljne resonance, ki privlači tisto, kar se ti dogaja, rezultati ne bodo obstali.

Če ohranimo razmeroma enako bazično resonanco, ustvarimo pa si nekaj takega, kar ni usklajeno z njo, porabimo strašno veliko energije, da to zadržimo. In potem sledijo čiri na želodcu …