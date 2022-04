Kako sedma hiša vpliva na vaše odnose?

Sedma hiša označuje naša tesna razmerja, ne samo čustvenih, ampak tako poslovne kot zasebne partnerje. Peta hiša je povezana z romancami in hitrimi zvezami, sedma pa kaže partnerja, ki se mu zavežemo.

Če je v sedmi hiši Sonce, bodo tesni odnosi igrali ključno vlogo v vašem življenju. Zdi se, kot da človeku s tem položajem nekaj manjka, dokler ne spozna resnega partnerja.

Če je v njej Luna, človek išče čustveno varnost v odnosu. Taki ljudje se pogosto poročijo mladi. Če je Luna dobro aspektirana, je zakon srečen, če pa ima težke aspekte, lahko zakon zakasni.

Tisti z Merkurjem v sedmi hiši potrebujejo odnos, ki jih bo mentalno spodbujal. Partner je pogosto pobarvan z energijo Merkurja ali ima Sonce ali stelij planetov v devici ali dvojčkih.

Ena najboljših postavitev je Venera v sedmi hiši, saj je njena naravna vladarica. Posameznik, ki jo ima na tem mestu, želi, da so njegovi odnosi harmonični in popolni. Kljub temu pa lahko slabo aspektirana Venera prinese ravno obratno – razočaranja in frustracije.

Če imate Mars v hiši zakona in tesnih odnosov, boste pri partnerju iskali vznemirjenje in izzive. Imel bo močno jang energijo in močno postavljen Mars v svoji karti.

Jupiter je znak za srečen zakon in s tem planetom v tej hiši boste našli bogatega, uspešnega, razgledanega, pustolovskega partnerja, ki se zdi večji kot življenje samo. Toda če je Jupiter slabo aspektiran, bo nezanesljiv in neodgovoren.

Ljudje s Saturnom v sedmi hiši iščejo varnost v odnosih. Dobro aspektiran Saturn lahko pripomore k temu, da bodo odnosi dolgotrajni, hkrati pa lahko ta hladni, strogi in resni planet poskrbi za ovire na poti do tega. Včasih nakazuje tudi osamljenost, odtujenost, hlad v odnosu ali je znak, da se oseba poroči pozno.

Uran v hiši zakona in tesnih odnosov kaže, da človek potrebuje veliko svobode, časa in prostora zase. Prizadevanje za dolgotrajen odnos mu lahko povzroča težave, saj ne mara tradicionalne zveze. Taki ljudje pogosto pritegnejo rahlo ekscentrične in nekonvencionalne partnerje.

Posameznik z Neptunom v sedmi hiši bo iskal sorodno dušo, nekoga, s katerim bo povezan na ravni duše, čustveno in fizično. Toda poleg tega lahko partnerja idealizira, je preveč naiven, pasiven in odvisen. Partner mu lahko laže ali ga vara.

S Plutonom v tej hiši bo človek pritegnil partnerje, ki so manipulativni in želijo nadzorovati njegovo življenje. To je lahko povezano s karmo v odnosih, ki jo nosi iz preteklih življenj.

In če nimate planetov v sedmi hiši? Poglejte znamenje na vrhu hiše in poglejte, kje je njegov vladar. Poglejte, kakšne aspekte dela. To vam bo povedalo več o naravi vašega zakona.