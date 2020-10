Kako se s partnerjem držita za roke?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Močan stisk, iz katerega kukajo samo palec in prstne konice, kaže posesivnost. FOTO: Chayantorn/Getty Images

Če se trdno držita, tako kot bi sami pravokotno staknili prekrižane dlani skupaj s stisnjenimi prsti, to kaže strast, posebno če se par šele spoznava. Partner, ki z dlanjo odločno pokriva dlan drugega, izraža potrebo po tem, da bi ga zaščitil pred vsem, medtem ko drugi sporoča, da se je pripravljen podrediti in osrečiti ljubljeno osebo.Stisk roke s prepletenimi prsti simbolizira najglobljo čustveno in duhovno povezanost med partnerjema. Nimata skrivnosti, sproščena sta v odnosu na intimni ravni ter pripravljena pokazati tudi svojo ranljivost.Posesivnost kaže stisk, pri katerem dominantni partner zgrabi celotno partnerjevo dlan, da je ne more premikati, samo palec in konice prstov kukajo iz prijema. To odraža ljubosumje, a čeprav se zdi, da ljubosumnež partnerja drži z železno pestjo, se v njem skriva tudi nekaj nežnega. Prijeta oseba se čuti zaščiteno in ljubljeno, v odnosu pa je veliko igrivosti, s katero premagujeta ljubosumne izpade.Rahel prijem z ležerno naključno prepletenimi prsti običajno kaže na dolgotrajno stabilno resno zvezo. Oba sta prepričana, da sta našla pravo osebo, ter sta hvaležna, da sta skupaj. Njuni prsti se zdijo morda sproščeni, a na čustveni ravni se močno naslanjata drug na drugega. Začetna strast je zbledela, a razvila sta globlji odnos, ki presega poželenje.Če se držita samo za dva prsta, npr. kazalec in sredinec, to odraža, da si oba v resnici želita ohraniti neodvisnost v zvezi. Lahko se ognjevito ljubita, a sta sklenila kompromis, da sta lahko predana, ne da bi se pretirano oklepala drug drugega, bila preveč zahtevna, zahtevala preveč pozornosti ali bila preveč zaščitniška. Sproščena sta in nista pod pritiskom, da bi čim prej definirala odnos.Kadar se v polovično pest stisnjeni prsti para stikajo samo s prstnimi blazinicami, to lahko kaže neizmerno poželenje. Njun odnos je intenziven, strasten in izražata ga s stikom blazinic. Prav tako to kaže, da zadovoljujeta kriterije drug drugega in sta oba zelo zaščitniška. Lahko celo zakopljeta blazinice v partnerjeve, da bi pokazala, kako močno ga ljubita.Preplet mezincev opozarja, da se oddaljujeta, a kljub težavam še vedno globoko čutita drug do drugega, spoštujeta avtonomnost drugega in sta si pripravljena dati dovolj prostora. Čeprav se zdi, da je zveza v zadnjih vzdihljajih, sta močno povezana.Če partner drži drugega samo za en prst, si ga lasti. Rad ga ima, noče ga spustiti in deliti z drugimi. V odnosu prevladuje navezanost, zato se bosta vrnila v skupno gnezdo, če bosta odletela iz njega.