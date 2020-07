Kako se nam ta teden kaže v zvezdah?

Smo v dneh pred mlajem, čas do ponedeljka (20. 7.) je primeren za počitek, načrtovanje, pogled navznoter. Pred mlajem se vreme rado spremeni, in če ne prej, nas v ponedeljek lahko nevihta precej ohladi, toda samo za kratko, potem pa bo spet dokaj lepo in stabilno vreme. Po eni strani vse do mlaja Sonce na koncu raka potuje v opozicijo s Saturnom in bo s tem nekaj več strahu, ovir, obremenjenosti in nadzora. Ker pa je ponedeljkov mlaj v opoziciji s Saturnom, se lahko občutek oviranosti potegne še za kak dan. Toda v vsakem primeru bo tu vrhunec strahu in nadzora v poletnem času.



Ker je v karti mlaja konjunkcija Marsa in Kirona v tretji hiši v kvadratu z osjo ascendenta in descendenta ter v kvadratu z Merkurjem, je več nevarnosti ostrih, grobih besed in nemirov, ki sledijo nestrpnemu govoru. S premočno obrambo in nesprejemanjem drugačnih se rodi več jeze in je še več nemira. Isti vpliv nas opozarja tudi na previdnost na cesti, saj je več verjetnosti nezgod.



Merkur se na svoji direktni poti po že prehojenih stopinjah še tretjič sreča v kvadratu s Kironom v torek, 21. 7., in sekstilu z Uranom v sredo, 22. 7. Tako bomo v teh dneh dokončno spustili določene rane in z novimi in svežimi pristopi v celoti vstopili v novo energijo. V torek dopoldne bo tudi Sonce spremenilo znamenje, njegov vstop v leva prinaša delno sprostitev napetosti in večjo pripravljenost za zabavo, poletne radosti, od tu naprej se tudi na družbeni ravni počasi zmanjšujeta nadzor in pritisk na državljane in stres koronavirusa postopoma ponikne vsaj za nekaj časa.



Če ne drugega, bo izzvenelo nekaj strahov in negotovosti raka, sproščeni bomo, bolj suvereni in pogumni stopali naprej. Venera v dvojčkih bi se imela še malo lepo in nas kliče k radosti in veselju, zato najdimo kljub omejitvam tudi priložnosti za veselje in zabavo. Mars v ovnu bo brez aspektov, kljub temu bo deloval še kar spodbudno, nas silil v akcijo in delovanje. Paziti moramo le, da nismo prehitri, preveč egocentrični. Če želimo, da nas Mars podpira in prinaša manj trenj in napetosti, je pomembno, da se fizično aktiviramo, prek športa ali fizičnega dela.



Le gibanje, pot in utrujenost bodo kos tako močnemu Marsu.

Čez vikend bo manj energije in je nujen počitek, odklop, pogled vase. Vreme nam jo lahko zagode v nedeljo, še bolj v ponedeljek. Nevihte, ohladitev, pozneje pa bo spet toplo in stabilno. Od srede bodo temperature lahko prav ekstremne. Ponedeljek bo kar naporen, od srede bo več optimizma, radosti, zadovoljstva, ne bomo se več pustili motiti v poletnem počitniškem vzdušju.