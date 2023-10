Ameriški motivacijski govorec in nekdanji menih Jay Shetty svetuje, kako se lahko ločimo od ega in se odzovemo bolj premišljeno. Ko nas kdo užali, opazujmo ego, prepoznajmo širši kontekst negativnosti druge osebe in se odzovimo na situacijo namesto na žalitev, pravi. Ko prejmemo pohvalo ali poklon, občutimo hvaležnost do učitelja, ki nam je pomagal to doseči. Ko se prepiramo s partnerjem, vemo, da želja, da imamo prav in zmagamo v prepiru, izvira iz nepripravljenosti ega, da bi priznal svojo šibkost.

Zapomnite si, da imate lahko prav ali napredujete. Postavite se na partnerjevo stran. Izgubite bitko. Počakajte dan in preverite, kako se počutite. Ko se primerjate z drugimi, vedite, da pogosto želimo tekmovati z drugimi, tako da povemo, da nam gre boljše ali slabše kot njim. Namesto tega jih poslušajte z namenom, da jih razumete in se počutite slišane. Bodite radovedni, ne povejte ničesar o sebi.