Kako reči ne namesto da

Niste slab človek

Otroška prepričanja

Spoznajte svojo vrednost

Če rečete ne, to še ne pomeni, da ste slab človek.

Se res splača?

Koristni nasveti

• Bodite neposredni, na primer »ne, ne morem« ali »ne, nočem«, »ne, ne želim«.

• Ne opravičujte se in ne navajajte vseh vrst razlogov.

• Ne lažite. Laganje vam bo najverjetneje povzročilo krivdo, čemur se poskušate izogniti.

• Ne pozabite, da je bolje reči ne zdaj kot pa pozneje kuhati zamero.

• Bodite vljudni, na primer recite: »Hvala, da si me vprašal.«

• Vadite, kako rečete ne. Zamislite si scenarij in nato vadite na samem ali s prijateljem. Tako se boste počutili veliko bolj prijetno, ko boste rekli ne, in veliko bolj vam bo domače.

• Ne recite »bom premislil«, če tega ne želite storiti. To samo podaljša situacijo in povzroči več stresa.

• Ne pozabite, da vaša lastna vrednost ni odvisna od tega, koliko naredite za druge ljudi.

Zakaj je tako težko reči besedo ne? Saj je samo beseda, kajne? Zagotovo se tudi vi kdaj ujamete v takšno past ali pa v njej celo živite. Večina ljudi to počne zato, ker pač želijo biti prijetni in prijazni ali pa vsaj hočejo, da jih ima za takšne človek, ki jih prosi. Zakaj je za nas pomembno, da bi prav vsem tako ugajali, da smo se kdaj pripravljeni tudi počutiti nezadovoljno in pod stresom?Morda se bojite reči ne zato, ker je vaš največji strah zavrnitev. To pomeni, da se bojite, da boste vsakič, ko boste to storili, koga razočarali, razjezili, ga prizadeli ali se mu zdeli neprijazni ali celo nesramni. Če imajo ljudje o vas negativne misli, je to kot končna zavrnitev. Ali glasno povedo, kaj si mislijo, ali ne, sploh ni pomembno. Dovolj je misel, da na vas gledajo zviška. Niste sami v tem izzivu, s tem se namreč mnogi spopadajo vsakodnevno. To je težko breme, ker vam z željo, da bi rekli da, vedno bolj primanjkuje samozavesti in občutka lastne vrednosti.Če rečete ne, to še ne pomeni, da ste slab človek. Če rečete ne, to ne pomeni, da ste nesramni, sebični ali neprijazni. Vse to so nekoristna prepričanja, zaradi katerih nam je težko reči ne, tudi zato, ker so globoko zakoreninjena v nas. Odličen način, da se jih naučite opustiti, je to, da spoznate, od kod ta prepričanja izvirajo. Ste se kdaj vprašali, zakaj vam je bilo v otroštvu tako preprosto reči ne in zakaj je zdaj to postalo tako težko? Kaj se je zgodilo nekje vmes?V času otroštva se pogosto (na)učimo, da je reči ne nespoštljivo, neprimerno in nevljudno. Če bi mami, očetu, učitelju, stricu, starim staršem ali kateri drugi osebi, ki ste jo morali spoštovati, rekli ne, bi zagotovo veljali za nesramne in bi vam verjetno to tudi rekli. Pravzaprav se je to najbrž pogosto celo zgodilo. Ne je bila skorajda prepovedana besedica, da pa je bila všečna in vljudna in vedno nagrajena vsaj z nasmeškom.Zdaj, ko smo vsi odrasli in bolj zreli, smo se sposobni sami odločati pa tudi poznati razliko med tem, kaj je narobe in kaj je prav. Prav zato bi morala vsaka beseda biti nekaj, za kar se odločimo sami na podlagi lastne presoje. Na žalost se vsi do neke meje držimo svojih otroških prepričanj in še naprej besedico ne povezujemo s tem, da ljudem ne bomo všeč, nas bodo imeli za slabo vzgojene, neprijazne ali sebične. Skrbi nas, da se bomo, če bomo rekli ne, počutili ponižane, krive ali pa nas bo sram in bomo na koncu sami, zavrnjeni ali zapuščeni.Drugi korak na poti do besedice ne je spoznanje, da ste dragoceni, in odločitev, da vam bo vaše lastno mnenje o sebi pomembnejše od mnenja drugih. Če živite svoje življenje tako, da ste odvisni od odobravanja in prikimavanja drugih ljudi, se nikoli ne boste počutili svobodne in resnično srečne. Če je vaše mnenje o sebi slabo, ne pozabite, da vaše težave niso tiste, ki vas definirajo.Prav je, da delamo napake. Nihče ni popoln in vsi počnemo stvari, ki jih obžalujemo, saj smo vsi ljudje. Človeka ne naredijo izjemnega ne njegov videz ne dosežki, temveč njegova pripravljenost ljubiti druge in rasti kot oseba. Ste edinstveni, dragoceni in pomembni. Nihče drug na tem svetu ne more ponuditi tega, kar lahko vi.Tretji korak je to, da se odločite, ali je ta prošnja ali vprašanje res vredna besedice da. Ko se nečemu zavežete, se sčasoma pojavi dvom in morda začnete razmišljati o načinih, kako se iz tega rešiti. In če nimate dobrih izgovorov, se morate potem odločiti, ali boste povedali resnico ali si izmislili laž ali pa pač trpeli skozi to, česar sploh niste hoteli storiti. Pomislite na tesnobo, stres in zamere, ki so se pojavili, ker ste rekli da. Ali ne bi bilo toliko lažje, če bi preprosto rekli ne? Imate to pravico, vaša lastna sreča je pomembnejša. Če ste se tudi sami odločili, da se vam splača, in se želite naučiti reči ne, poskusite s preprostimi, a učinkovitimi nasveti za to vajo iz samozavesti (v okvirčku).To je lahko ena najboljših stvari, ki jih boste naredili zase. Ne samo da vas izzove, da premagate strah pred zavrnitvijo, ampak vam lahko pomaga, da se počutite, kot da imate reči pod nadzorom. Tako se ne boste več počutili, kot da ste ujeti, ne boste imeli občutkov krivde ali zamere. Namesto tega se boste počutili opolnomočene in svobodne.