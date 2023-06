Kako ravnati z nadzorovalci: poskušali bodo znižati vašo vrednost

Ne spoštujejo naših meja. Secirajo in popravljajo vse, kar rečemo, naredimo, mislimo. Lahko so v tej vlogi partner, starši, šef ali prijatelji. Želijo imeti nadzor nad našim življenjem, zato nam pritiskajo na gumbe, da bi povzročili naš čustveni odziv in ga izkoristili kot našo šibkost. Toda zakaj to počnejo?

Nekatere teorije pravijo, da so to ljudje brez samonadzora, ki ga izvajajo nad drugimi, seveda na čustveni ravni, da bi pridobili dober občutek o sebi. Imajo namreč nizko samozavest in so negotovi. Ali se bojijo, da jih boste zapustili, in preizkušajo, do kam lahko gredo brez posledic. Tretji menijo, da so to narcistične osebnosti, ki nadzorujejo okolico, drugi pa so le sredstvo za doseganje njihovih ciljev.

Če imate opravka z njimi, se zavedajte, da ni z vami nič narobe. Nadzorovalec samo želi lastnosti, ki jih imate vi: sposobni ste se počutiti dobro v svoji koži brez nenehnih zunanjih potrditev, počutite se varne na svojem položaju in z dosežki, znate se veseliti uspeha drugih. Vi ste tisti, ki mora postaviti mejo in se nehati žrtvovati za njegovo dobro počutje. Pokazati morate, da se ne boste več počutili, kot da vaše ideje ne štejejo, da ne dopuščate teptanja svojih dosežkov, pritiskanja na svoje gumbe in da ne boste prilagajali svojih potreb tej osebi. Ne bodite več tarča, sami imate v rokah vajeti svojega življenja in nikomur več ne prepuščajte te vloge.