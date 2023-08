Duhovni učitelji svetujejo, kako premagati krizo

Največji vzrok za krizo je zlom, pomanjkanje etičnih vrednot, pravijo duhovni učitelji. Tako politiki kot poslovneži so navajeni samo na prizadevanje za hiter zaslužek, brez upoštevanja posledic svojih dejanj. Prav takšno vedenje pa vodi v uničenje našega zdravja, izobraževalnega sistema, ekologije … Tako v okviru zakona karme, zakona vzroka in posledice, pohlep, ljubosumje, zavist itd. ustvarjajo negativno energijo, ki vpliva na našo družbo.

Zavedati se je treba, da se moramo vsi spremeniti na bolje, najprej vsak zase. Ne moremo namreč pričakovati globalnih sprememb, če ne začnemo s svojimi individualnimi notranjimi spremembami. Vsak od nas mora razumeti, kaj se dogaja, meditirati in šele nato se bodo posamezniki povezali z drugimi in delili isto vizijo, upanje, prepričanja, cilje za spreminjanje sveta.

Če začnemo videti svetovno vizijo, bomo tudi ukrepali. Bistveno je, da ostane vsak posameznik osredotočen na lastno vizijo. Trenutno je namreč veliko ljudi tako prestrašenih, da nimajo vizije za prihodnost, kar pa jih vedno več žene v samomore, duševne bolezni in psihične težave. Tistim, ki vodijo svet, to ustreza. Zato moramo najprej najti namen v sebi. Vprašajmo se, kaj želimo narediti s svojim življenjem. Tu ne gre le za to, da imamo veliko hišo in avto, ampak zavedanje, kaj je naš duhovni namen, poudarjajo. Vsi imamo namreč svoj namen, prav tako kot različne sposobnosti, ki so lahko družbenokoristne, če jih uresničimo in razvijamo. Šele tako lahko znova opredelimo skupnosti in družbene odgovornosti ter uvedemo globalne spremembe. Če želimo torej prispevati za višje dobro, pomagati čim več bitjem in družbi na splošno, moramo najprej začeti skrbeti zase. Ne gre za sebičnost, ampak za to, da pridobivamo notranjo modrost, vemo, kako deluje svet in kaj je prava narava in namen družbe, s tem pa postopoma širimo svojo paleto dobrodelnih aktivnosti za druge.