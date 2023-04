Kako odpraviti neravnovesje

Negativnih občutkov ne smemo krepiti, vedno pomislimo na drugi pol situacije, da se energija uravnovesi, pravijo guruji. Spomniti se moramo, kaj hočemo in kdo smo, in ko gremo v občutek, ki ga doživljamo, si lahko postavimo namero, da ga nevtraliziramo. Dovolimo si ga začutiti, najprej se popolnoma prepustimo občutku, čeprav je grozen, ne bežimo od njega.

Spoznamo, da smo v stiski, ker tisti trenutek mislimo, da ne bomo zmogli, a sprejmemo svojo stisko in vidimo, da je, da ne bomo zmogli, samo prepričanje, vzorec. Ko greš v občutek, pa ti višji jaz pove, da si še vedno vse zmogel.

Ko najdeš zaupanje

Sposoben si videti pozitivno in negativno v situaciji. Nima namreč smisla, da želiš nadzorovati nekaj, česar se ne da. Osnova doživljanja vsega negativnega je namreč nezaupanje v življenje. Sodimo, da stvari niso v redu, a so do pike takšne, kot morajo biti v najvišje dobro vseh, poudarjajo.

Ko najdeš zaupanje v svojo življenjsko zgodbo, veš, da je prav, da si tam, kjer si. Le tvoj ego ugovarja in ti govori, kaj bi moral. Šele ko vse sprejmeš, lahko pride do tebe občutek miline, ko se prepustiš in zaupaš vesolju. Vse stvari moramo tako sprejeti, tudi bolezni, ne pa jih zavračati in se boriti z njimi. Ko jih sprejmeš, ti lahko razkrijejo sporočilo, ki ga je izrazilo telo, in odpravimo neravnovesje.