Kako nam lahko v težkih trenutkih pomagajo drevesa

Poiščite miren kotiček v parku ali gozdu. Sprehajajte se med drevesi, dokler niste povsem sproščeni. Dotikajte se jih in občutite različne teksture njihovih debel. Vonjajte njihove vonje in vsrkavajte energijo, ki je vsepovsod okoli njih. Intuitivno izberite pravo drevo zase. Vedeli boste, katero je. Nežno ga nagovorite, lahko pa se z njim sporazumevate tudi telepatsko. Prva možnost je, da ga stoje objamete, pri tem pa roke in lice previdno pritisnete ob njegovo deblo. Privijte se obenj, umirite in uskladite dihanje in se povežite z njim, da postaneta eno. Druga možnost je, da sedete k drevesnim koreninam in drevo sede objamete z rokami in nogami. Če ste spretni, pa lahko tudi splezate nanj, zajahate debelejšo vejo, ob tem pa se s trebuhom in nogami stisnete ob deblo. Predstavljajte si, da drevo sprejema vaše skrbi, ki se sprostijo in reciklirajo v zemlji, kar vam daje moč, oporo in stabilnost. Tudi ko niste več v njegovi bližini in se počutite negotove, si lahko predstavljate, da ste ob njem ali da sami stojite tako mogočno, odločno in nepremakljivo kot vaše drevo. Energija drevesa se nam namreč lahko še posebno učinkovito pomaga prizemljiti, saj so njegove korenine zasidrane globoko v zemlji, kar spodbuja občutek varnosti in nam daje moč. Japonci imajo celo besedo za občutek, ki se nam vzbudi, ko objamemo drevo – ko se dihanje poglobi, počutimo se umirjene in prizemljene. Temu pravijo shinrin-yoku oziroma gozdna kopel.

