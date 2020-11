Kako na vas vpliva retrogradni Merkur

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Dvojčki in device bodo najbolj trpeli zaradi kvarjenja elektronike. FOTO: Fizkes/Getty Images

Ovni bodo imeli občutek, da nekaj ni prav, in iskali vzrok neravnovesja. Če komu dolgujejo denar ali izpolnjeno obljubo, bo druga stran zahtevala razrešitev. Zgrabiti morajo bika za roge in urediti zadeve, saj bodo potem lažje zadihali.Biki se bodo ukvarjali s pretresi v tesnih odnosih. Čim bolj odkriti naj bodo in jasno povedo, kaj želijo, da se izognejo drami in zmedi ter sklenejo konstruktivne kompromise.Dvojčki, ki jim Merkur vlada, bodo težko sledili rutini in načrtom, zato naj se ne spravljajo v stres z vztrajanjem na začrtani poti. Naučiti se morajo iti s tokom in očistiti urnik nepomembnosti, da si lahko spočijejo.Raki lahko v tem času naredijo korak naprej – poslovno in romantično. Sicer lahko, ko bo Merkur direkten, opazijo pomanjkljivosti novega projekta ali zveze, če so se lotili novega hobija, pa naj vzamejo v zakup, da bo kratkotrajne narave.Levi bodo tokratno retrogradnost Merkurja globoko čutili, saj bo prinesla na plan nerešene zadeve iz preteklosti, ki jih bodo videli v drugačni luči. Pogumno naj jih začnejo reševati, da bodo v direktni fazi stali na trdnejših temeljih.Ker devicam vlada Merkur, njegov obrat vedno močneje čutijo – pazljivo naj se izražajo in poslušajo druge, saj bo veliko nerazumevanja. Izogibajo naj se opravljanju in sklepanju novih poslov.Tehtnicam bo Merkur zameglil presojo in lahko jih mika, da bi brezglavo zapravljale. Kljub temu naj se izogibajo nakupom v zadnjem hipu. Tudi v odnosih naj pazijo in se ne zaletijo v odločitve.Merkur je retrograden v škorpijonu, zato bodo ti zmedeni, nezaupljivi in sumničavi. Ranljivi bodo in imeli manj nadzora nad svojim življenjem. Namesto da rinejo naprej, naj se ustavijo in še enkrat preverijo svoje cilje.Strelci težko izražajo čustva, v tem času pa bo to še težje. Upočasnijo naj tempo in družabne obveznosti. Lahko bodo odkrivali duhovnost, saj bodo prišle na plan stare neizpolnjene želje.Kozorogi se bodo izognili drami, če sledijo svoji poti in ne upoštevajo drugih, hkrati pa se ne prepirajo z njimi. Lahko se odpre stara rana, povezana s prijatelji, zato naj dvakrat premislijo, preden kaj želijo od njih.Najbolj bo na udaru vodnarjev poslovni svet oz. njihovo vsakdanje delo. Zamujali bodo roke, e-pošta se bo izgubila, veliko bo zmede. V tem času naj ne sprejemajo poslovnih odločitev, ampak preverijo, v katero smer želijo iti v bodoče.Ribe bodo preplavljali mnenja in težave drugih, a če se le da, naj se oddaljijo od vsega in ostanejo z nogami na tleh. Domišljija naj ne premaga razuma in naj se ne vdajajo sanjarjenju, saj se bo izkazalo za nestvarno.