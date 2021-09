Kako močno drugi vplivajo na vas

Terapevti so zasnovali vajo, s katero lahko preverite, kako močno mišljenje in prepričanje drugih vplivata na vas. Pri tem potrebujete pomočnika, ki bo pritiskal vašo roko navzdol na rami, vi pa se mu boste upirali in blokirali njegov pritisk.



Pri tem naj pomočnik najprej misli o vas nekaj pozitivnega, lepega, na primer kako čudoviti ste, nato pa poskuša potisniti vašo ramo navzdol. Naslednjič pa naj pomisli nekaj negativnega o vas, na primer kako ste grozni in odvratni. Pri tem naj vam ne pove, kdaj misli eno ali drugo, potrudi naj se tudi, da bo njegov obraz ob tem ostal nespremenjen in se z njega ne bo dalo ničesar razbrati.



Rezultati tovrstnih poskusov so namreč pokazali, da ob negativnih prepričanjih drugih, četudi zamolčanih, naš upor samodejno postane šibkejši in naša roka popusti, kot da bi se težje zaščitili ob tem dodatnem negativnem vplivu. Si zdaj bolje predstavljate, kako močno vas lahko ohromijo negativna občutja, ki jih drugi trosijo ali le potihoma gojijo v vaši bližini?



No, če ob enem in drugem pritisku ne občutite nobene razlike, pa to kaže, da ste popolnoma neobčutljivi za zunanje vplive, zato se ne obremenjujte s tem. V nasprotnem primeru pa priznajte, da imate visoko stopnjo sposobnosti pobiranja razpoloženja drugih iz okolice, zato se morate dodatno zaščititi pred tem.

