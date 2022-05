Kako Lunine mene vplivajo na vrtnarjenje?

Kmetje so opazili povezanost Sonca, Lune in Zemlje ter rasti pridelka, znanstveniki pa potrdili, da rahle spremembe Zemljinega elektromagnetnega polja in Lune vplivajo na biološke funkcije rastlin. Ker so pretežno iz vode, reagirajo na Lunin privlek.

Mlaj je odličen za sajenje listnatih rastlin in cvetlic. Prav tako lahko tedaj sejemo travo, gnojimo s kompostom ali tekočimi gnojili. Travo v tem času kosimo, da spodbudimo njeno rast. Posadimo špinačo, blitvo, drobnjak, solato, zelje … Rastline s korenino se v tem času krepijo.

Rastoča luna je čas za presajanje in sajenje cvetja, različnih vrst žita, melon … V tem času obrezujemo drevesa, če želimo, da hitreje rastejo. Ta faza je dobra tudi za cepljenje in brstenje, ker zahtevata velik pretok soka dreves za uspešne rezultate. Rastoča luna je dobra za sajenje buč, jajčevcev, koruze, riža, zelenega fižola, kumar, paprike, paradižnika, sadja. Paradižnik, posajen v tej lunini fazi, obrodi v večji količini.

Če upoštevate lunine mene, bo pridelek večji. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Ta faza je dobra tudi za pobiranje sadja, čebule in česna, za gojenje rastlin v peščenih tleh, za čiščenje, gnojenje, preprečevanje pojava gliv in bolezni. V času rastoče lune ni priporočljivo zalivati cvetočih rastlin.

Polna luna je najboljša za setev, sajenje korenovk in trajnic. Vsa drevesa, grmičevje, vinska trta, sadno drevje, zeljnate trajnice, čebulice in trate so primerne za sajenje. Ker polna luna spodbuja rast korenin, je to tudi odlična lunina faza za potaknjence ali cepljenje, saj razrast korenin podpira rast novega listja.

Prav tako je primeren čas za zalivanje in gnojenje rastlin, širjenje nasada s sadikami in presajanje tistega, kar je treba ponovno posaditi. Izogibajte pa se obrezovanju ali rezanju (razen odvečne trave) med polno luno.

Med padajočo luno se mesečna svetloba zmanjša in pretok soka v rastlinah je bolj koncentriran v koreninah. To je ugoden čas za sajenje rastlin, ki rastejo pod zemljo, kot so gomolji, korenje, krompir, čebula, redkev, pesa in druge s temi lastnostmi. Rastline v steblih, vejah in listih vsrkajo manj soka, zato je to čas za obrezovanje za odložitev ponovne rasti (previdno, saj lahko oslabi rastlino). Mnogi kmetje, čeprav se zavedajo možnega upada pridelka, izkoriščajo padajočo luno tudi za sajenje koruze, fižola in celo nekaterih sadnih rastlin, da bi se izognili pojavu gosenic in drugih žuželk.

Ugodna je za nabiranje strokov in korenin, saj ima hrana zdaj manj soka, kar olajša njeno kuhanje. Priporočljivo je nabiranje koruze, riža, buč in drugih živil za shranjevanje, saj so bolj odporna proti škodljivcem.