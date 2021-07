Kako izračunati svoj karmični dolg

Osebnostno število

Numerologinjapravi, da je to zelo preprosta enačba. Poglejte enoštevilčne osrednje številke v svoji karti in upoštevajte enačbo, s katero ste prišli do njih. »Če je ena od teh številk povezana s 13, 14, 16 ali 19, imate karmični dolg.« Zato vam bomo dali možnost, da se naučite izračunati svojih pet osnovnih števil in ugotoviti, ali ustrezajo karmičnemu dolgu.Ta številka je odvisna od vaše osebnosti in odnosa do drugih. Izračuna se tako, da se seštejejo številke vašega rojstnega dne in meseca. (Ne vključite letnice.) Če ste rojeni 14. avgusta, seštejete 1 + 4 + 8, kar je 13.Kako je povezano z dolgom: 1 + 3 se zmanjša na eno številko – 4. To je osebnostna številka. Vendar številki korenov 1 in 3 kažeta, da ima oseba karmično število dolga 13.Če želite poiskati številko svoje življenjske poti, ki je povezana z vašim sončnim znamenjem v astrologiji, številke rojstnih dni seštejete na enak način kot zgoraj, vendar tokrat z vključenim letom rojstva.Kako je povezano z dolgom: Recimo, da je celoten rojstni dan 14. avgusta 2001. 1 + 4 + 8 + 2 + 0 + 0 + 1 = 16. 1 + 6 = 7 (številka življenjske poti), 16 pa je osnovno karmično število.Nanaša se na vaše sposobnosti in strasti. Najdemo ga tako, da sestavimo številke svojega imena. V okvirčku imate razpored črk in številk.Kako je povezano z dolgom: Recimo, da je nekomu ime Alina. 1 + 3 + 9 + 5 + 1 je 19. 1 + 9 = 10, kar v numerologiji zmanjša za 1 + 0 ali 1. Toda spet morate za iskanje karmičnih pogledati številke pred enomestno. V tem primeru je to 19 – karmično število.Ta številka je samo dan v mesecu, ko ste se rodili, in predstavlja vse veščine, ki ste jih prinesli s seboj iz preteklega življenja.Kako je to povezano z dolgom: Če se je nekdo rodil 13. v mesecu, je njegovo rojstno število 4, a s tem je povezano karmično število 13.Ta se ukvarja z željami vašega srca in jo najdete tako, da v grafikonu abecede seštejete številke soglasnikov v svojem polnem imenu, brez samoglasnikov. Kako se nanaša na dolg: Ime Alina Joc (L, N, J, C), na primer, bi bilo 3 + 5 + 1 + 3 = 10. To se zmanjša na 1, število nagona duše in karmično število 10. To je število karmične zaključenosti ali popolnosti, kar pomeni, da ni dolga, ki bi ga bilo treba plačati.Karmične lekcije in karmični dolgovi so povezani v tem, da se oboji ukvarjajo s karmo iz preteklih življenj. Vendar pa imajo karmični dolgovi večjo težo v našem življenju. Z vidika numerologije se karmične lekcije izračunajo drugače kot karmični dolgovi. V nasprotju z dolgovi, ki govorijo o trenutnih izzivih, s katerimi se soočate, lekcije opisujejo, kaj vam manjka v življenju, kar bi vam lahko pomagalo.Ni tako preprosto, kot da bi bil danes do nekoga prijazen, ker si bil včeraj do nekoga hudoben. Lahko date vse od sebe, se trudite spoznati vse svoje lekcije, zaključiti karmo in paziti, da ne boste nikogar prizadeli, pa to še ne jamči odrešitve. Kljub temu je nujno, da se zavedate vpliva svojih dejanj in jih skrbno in z zavedanjem izbirate. Če mislite, da je karma tako kot hierarhični seznam ali bančni račun, ste se močno zmotili. Namesto da vam Kaitlyn Kaerhart sporoča, da ne mislite na to kot na odplačilo, pač pa bolj kot na potrebno izkušnjo. Preživeti jih moramo, saj so nam v preteklem življenju pokazale, kaj so drugi zaradi nas morali prestati. To je treba razumeti in šele potem lahko odkrijemo najboljši pristop.Ko se svojih karmičnih dolgov lotimo z več razumevanja in sočutja, se lahko z njimi spopademo in jih razrešimo, namesto da bi se jim izogibali, čeprav ni nobenega zagotovila, da bomo v tem življenju prekinili krog. Če ste resnično pripravljeni očistiti čim več svoje karme, se vam splača poiskati vodstvo nekoga, ki se ukvarja z branjem preteklih življenj, da boste lahko izvedeli, kaj se je v resnici zgodilo v vaših preteklih življenjih in kako to zdaj vpliva na vas.