Kako doživljamo Lunino potovanje po zodiaku

Luna potrebuje približno 28 dni, da obkroži zodiak, v tem času pa prehaja skozi vsa znamenja. FOTO: Sarayut/Getty Images

Luna na poti po različnih predelih zodiaka je kot vreme, ki barva ritem in energije dneva. Ko je v vodnih znamenjih, se zdi, da se življenje umiri. Ritem, ki je bil prej hiter in nemiren, se poglobi in upočasni. Usmerimo se v zasebne odnose, potrebujemo več miru in iskrenih čustvenih odzivov, globino, na plan pridejo čustva, s katerimi se je treba soočiti in jih predelovati. Hkrati pogledamo tudi malo nazaj v preteklost, da zmoremo najti novo energijo in iti dalje. Z Luno v raku iščemo zatočišče v domu ali z domačimi, Luna v škorpijonu želi strast in globino v intimnih odnosih, v ribah prinaša tišino in povezanost z vsem. Na začetku nas vstop Lune v vodno znamenje pomiri in poveže z najbližjimi, ko je sredi znamenja, je razumevanja in sočutja največ, ko gre proti koncu, pa smo naveličani postanosti te energije in si želimo spremembe. Tako nam prehod v ognjeno znamenje ugaja, da nas aktivira, vznemiri, povleče iz pasivnosti in ujetosti v čustveno in preteklo.Določen tip energije nam je lahko bolj ali manj všeč. Za zelo podjetne in energične z veliko planeti v ognjenih znamenjih je potovanje Lune po vodnih znamenjih zelo naporno, saj jim ne ugajata ne pasivnost ne ranljivost. Vodna znamenja nas učijo prepuščanja, spuščanja, ognjena pa raje prevzemajo nadzor in dominantno dosegajo želeno. Toda če se človek z ognjeno energijo tega zaveda, lahko vstopi v to ranljivost in počasnost, ki nas uči sočutja.Podobno je naporna Luna v zemeljskih znamenjih za tiste, ki imajo največ planetov v zračnih znamenjih in ne prenesejo rutine. Dnevi, ko je na prvem mestu, kar je treba narediti, je lahko za improvizatorje zodiaka precej naporno. Toda če se zavedajo svojega zavračanja rutine, se lahko učijo, kako biti natančen, osredotočen in delati po načrtu.Ljudje s pretežno vodno karto ne marajo Lune v ognjenih znamenjih, saj prinaša nemir, treba je iti naprej, narediti nekaj pogumnega, novega, kar jim je naporno. Ta čas pa lahko izkoristijo, da nekaj premaknejo, spremenijo, začno znova.Ljudem s pretežno zemeljsko karto, ki bi svoj svet radi naredili po šabloni, pravilih, načrtu, varno, znano in predvidljivo, lahko ne odgovarjata igrivost in spremenljivost Lune v zračnem znamenju. Zračni ljudje si namreč raje, kot da bi delali po načrtu, izmišljujejo nove načine, imajo milijon idej, kako bi kaj naredili drugače, namesto da bi delali, se pogovarjajo in prinašajo nemir in kaos v obstoječi red. Če ste zemeljski, opazujte odpor do te energije in ozavestite, kako pomembno je najti tudi nove ideje, čeprav rušijo vzpostavljeno rutino.