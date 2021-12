Kako bo mrk vplival na vas

Da bi presodili, ali boste vplive posameznega mrka čutili splošno kolektivno ali osebno, morate najprej poznati svojo natalno karto. Če točka mrka npr. sproži vaš natalni trigon, lahko pričakujete darilo.

Če imate natalno npr. Luno v trigonu z Venero v zračnih znamenjih in jo mrk aktivira, lahko pričakujete, da se bo zgodilo nekaj lepega, naj bo pogovor, izkušnja, uspešen govorni nastop ali javno nastopanje, izboljša se lahko vaše družabno življenje, prihaja novo prijateljstvo. Če je natalna Luna v kvadratu s Saturnom, pa lahko mrk prinese nagnjenje k depresiji ali negativnemu razmišljanju.

Tisti, ki se vsaj malo spoznate na astrologijo, lahko ocenite tudi, katere progresije in tranzite spodbudi mrk. Če imate npr. pozitivno Venerino progresijo ter jo mrk sproži, obljublja ljubezen ali finančni dobitek v tem letu. Vpliv počasnih tranzitnih planetov lahko traja nekaj mesecev, toda mrk omeji obljubljeni dogodek in zoži njegov časovni okvir. Ob tranzitnem Uranu npr. čutite naraščanje magnetizma. Privlačni ste, kar prinaša več družabnih priložnosti. Ko pa mrk aktivira tranzit, se razmerje ali finančna priložnost res zgodita.

Če to obljubljajo vaša karta, progresije in tranziti, lahko ob mrku spoznate novo simpatijo. FOTO: Manico/Getty Images

Zavedajte se, da bo aktivirana hiša, v katero pade mrk ter vsak planet, ki se ga dotakne. Mrki lahko delujejo do tri leta. Aktivirani so lahko pred točnim dnevom mrka ali po njem in so lahko občutljive točke še leta. Poglejte, ali točka mrka dela dobre ali slabe aspekte z vašimi planeti. Ne pozabite, da nam mrki lahko kljub splošnemu prepričanju prinesejo tudi dobre dogodke. Stara astrološka besedila ob njih pišejo o kugi, lakoti, poplavah in vojnah, toda mrki lahko prinesejo dobre reči. A kljub vsemu je treba, ko vam mrk prinese kaj dobrega, vedno plačati ceno za to v smislu, da ena oseba nekaj izgubi, druga pa dobi. Zaljubite se lahko na primer v nekoga, ki je že vezan. Če zapusti partnerico zaradi vas, ona plača ceno. Drugi primer je, da napredujete v službi na mesto, s katerega so nekoga odpustili. Vi dobite službo, on jo izgubi.

Prav tako moramo upoštevati moč in šibkost planeta v naši karti, ki se ga dotakne mrk, in biti pozorni na to, da bodo posledice mrka poznejše, če je v času tega Merkur retrograden. Pogledate lahko tudi to, ali pade mrk npr. v kotno hišo, saj bodo posledično zadeve, ki jih prinaša, bolj javno vidne. Z mrkom v sledečih hišah nam pogosteje prinaša priložnost ali ponudbo, ki jo lahko izkoristimo, v padajoči hiši pa zahteva, da nekaj spremenimo ali se prilagodimo na nove okoliščine, njegov vpliv pa bomo čutili bolj psihološko v sebi, kot premik v svoji notranjosti ali spremembo prepričanj.