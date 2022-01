Kaj vpliva na izbiro partnerja

Mnogi menijo, da ženske iščejo partnerja, ki jim lahko zagotovi čustveno in denarno varnost, nekoga, ki bo dober starš in skrbnik. Moški pa iščejo partnerico, ki bo mlada in dovolj zdrava za rojevanje. Z evolucijskega stališča je to popolnoma razumljivo. Vendar pa zagotavljanje potomstva ni več edini razlog, da moški in ženska zaživita skupaj. Danes hočemo od partnerja spolnost, ljubezen, toplino, družbo in zabavo – torej najrazličnejše stvari. Pravzaprav sta v materialno bogati družbi osebno zadovoljstvo in užitek vsaj toliko pomembna pri izbiri partnerja kot spočetje in uspešno vzgajanje otrok.

Prav tako se lastnosti, ki jih iščemo, spreminjajo skladno z našimi spreminjajočimi se družbenimi vlogami. Ženske imajo danes več možnosti pri izobraževanju in karieri, s tem pa se spreminjajo tudi lastnosti, ki jih iščejo pri partnerju. Tista, ki lahko sebe in svoje otroke sama vzdržuje, ni odvisna od moškega za preživetje. Prav tako starejši moški, ki je vso energijo vložil v svoje podjetje, a si želi družico, ki bo izpolnjevala njegove potrebe po inteligentnem pogovoru in spolnosti, ni več omejen na mlade in godne ženske. Dandanes dlje iščemo ustrezne partnerje in se pozneje poročamo, kar nam omogoča, da se učimo iz izkušenj – in kot vemo, izkušnje spremenijo naše možgane. Nevesta, ki danes koraka proti oltarju, je verjetno poljubila kar nekaj žab na poti do princa. V tem času se je tudi njena definicija pravega moškega spremenila. Od čednega, a čustveno nedosegljivega fanta iz študentskih let je napredovala do nizkega, duhovitega, bistrega in prijaznega moškega, ki mu sedaj podaja roko, ker bo bolje izpolnjeval njene potrebe.