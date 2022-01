Kaj vas čaka v tem tednu? Vračajo se stari prijatelji in skrbi

Tokrat so na vrsti drugi del znamenj in dogodivščine, ki jih čakajo v obdobju prvega letošnjega retrogradnega Merkurja, ki se je začel že 14. januarja.

Tehtnica

Kot da še niste bili prisiljeni k razmišljanju o svojem ljubezenskem življenju, po zaslugi vaše vladarice Venere, ki je retrogradna že od 19. decembra! Zdaj se bo Merkur od 14. do 25. januarja premikal nazaj skozi vašo peto hišo romantike in samoizražanja, kar bo spodbudilo še več razmišljanja o tem, kaj želite od svojih odnosov in umetniških projektov. In to obdobje je lahko bolj zabavno, kot se morda zavedate, saj Merkur kot radovedni planet prevarantov ljubi spontanost. Dokler boste odprti in šli s tokom, je to lahko nepozaben in zadovoljiv čas za vaše ljubezensko življenje in ustvarjalna prizadevanja. Od 25. do 3. februarja se bo Merkur vračal skozi vašo četrto hišo domačega življenja in zahteval samostojno delo v zvezi z vašim občutkom varnosti – in kaj lahko naredite drugače, da ga krepite.

Škorpijon

Najnovejši preobrat planeta komunikacije se sprva dogaja v vaši četrti hiši domačega življenja in odpira stare čustvene težave, ki ste jih morda odmislili. Čeprav je povsem normalno, da se glede tega počutite nekoliko prestrašene, je lahko to, da jim posvetite vso pozornost in skrbite zanje, resnično osvobajajoče, kar na koncu služi krepitvi vašega občutka čustvenega dobrega počutja in varnosti. In ko se bo Merkur vračal v vašo tretjo hišo komunikacije od 25. do 3. februarja, boste spoznali, kako zelo ste žonglirali v družbenem in poklicnem življenju, zdaj pa ste pripravljeni odvreči vse, kar vam ne služi več. Čas je, da se premaknete od priložnostnih odnosov, vsakodnevnih obveznosti in drugih zavezništev, ki jemljejo več energije, kot je dajejo.

Strelec

Ko se planet premika nazaj skozi vašo tretjo komunikacijsko hišo vse do 25. januarja, boste morda razočarani, če se vam zdi, da so se projekti nenadoma ustavili, sestanki nimajo vsebine in so ljudje, s katerimi delate in se družite, bodisi vsepovsod ali pa se jih ne da dobiti. Bistvo: vzdušje je noro in ni vaša odgovornost, da ga nadzirate. Namesto tega se potrudite, da vidite, kam vas odnese, kar bi lahko pomenilo kreativno izpolnjujoč preboj. Potem pa je do 3. februarja Merkur retrograden skozi vašo drugo hišo dohodka, kar od vas zahteva, da si ponovno zamislite, kako prispevate s svojimi sposobnostmi. Morda je čas za spremembo, ki bi vam pomagala, da se počutite bolj cenjene.

Kozorog

Planet komunikacije se od 14. do 25. januarja premika nazaj skozi vašo drugo hišo dohodka, kar od vas zahteva, da ponovno proučite vrsto denarnih zadev. Ne glede na to, ali je čas, da prenovite svoj načrt naložb, prosite za povišico, raziščete obstranski posel, boste imeli energijo in motivacijo, da to uresničite – ali pa vsaj začnete brati knjige in iskati svojo naslednjo potezo. Od 25. do 3. februarja se Merkur premakne nazaj skozi vaše znamenje in prvi jaz, kjer je nazadnje preživel čas med 13. decembrom in 2. januarjem. Vse, kar se vam je pojavilo v tem času, bo še enkrat v fokusu vaše pozornosti, ne glede na to, ali to pomeni, da boste popestrili svoje cilje, dajali prednosti skrbi zase in ljubezni do sebe s postavljanjem novih meja ali pa govorjenju resnice v pogovoru s partnerjem ali kolegom, da se boste počutili bolj cenjene.

Vodnar

Od 14. do 25. januarja bo Merkur retrograden v vašem znamenju in prvi hiši ter vas poziva, da spremenite, kako se predstavljate v svetu. Tudi če nimate velikega števila sledilcev na družabnih omrežjih, za katere morate skrbeti, je ta trenutek namenjen razmišljanju o tem, kako drugi dojemajo vas in vaše velike zamisli. Če morate osvežiti svoj življenjepis, poslovni načrt ali seznam sanj, ki jih želite izpolniti, je zdaj zlati trenutek, da to uresničite. Do 3. februarja se Merkur pomika nazaj skozi vašo dvanajsto hišo duhovnosti, kar bi lahko bil še posebno zaspan, miren čas, ki je primeren za več meditacije, pisanja dnevnika in duhovnih iskanj, kar bi lahko pripeljalo do spoznanj, ki vam pomagajo, da začnete s polno paro, ko se naslednji mesec začne vaše obdobje.

Ribi

Od 14. do 25. januarja se Merkurjev obrat nazaj dogaja v vaši dvanajsti hiši duhovnosti, zaradi česar lahko resnično plavate v sanjah, intuiciji in nezavednem. Morda boste prisiljeni ponovno proučiti težko temo, ki ste jo s svojim terapevtom pred časom obravnavali, ali pa boste v dnevnik zapisovali o intenzivnih, živih sanjah, ki kažejo na nezaceljeno rano. Kakor koli že, dajanje prednosti svojemu delu in zdravljenju je lahko čudovit način, da kar najbolje izkoristite ta tranzit. In ko se enkrat premakne nazaj v vašo enajsto hišo mreženja, se boste lahko osredotočili na timske projekte, ki jih je treba predelati, pridobivanje jasnosti glede dolgoročnih želja in povezovanje s prijatelji in kolegi iz preteklosti, ki vam stojijo ob strani na način, ki ga nikoli ne bi pričakovali.