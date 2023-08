Kaj vam sporočajo živali

Mravlje kažejo, da ste nemirni, vaš urnik je zaseden do zadnjega kotička in verjetno ste deloholik. Če obožujete svoje delo, je vse v redu, če pa vam je v breme, je mravlja opozorilo, da morate izpreči. Čebela predstavlja velikodušnost, skupinsko delo in radoživega duha, čmrlj pa komunikacijo in zdravljenje. Metulj nakazuje transformacijo, nekakšen preporod in novo obdobje v življenju. Pričakujete lahko korenite spremembe v odnosih, karieri, družini. Tudi gosenice so povezane s spreminjanjem; doživeli boste preobrazbo, ki bo razkrila vaše pravo bistvo. Kačji pastir je znak, da prihajajo dobre novice, saj ta žuželka pogosto simbolizira srečo.

Če vidite kresnico, iščete resnico, vaša notranja luč pa razsvetljuje temo in vas vodi pri tem. Morda lahko pritegnete tudi pravega partnerja. Pikapolonica je povezana s srečo, spremembami, veseljem. Posvetite se družinskim in duhovnim zadevam, pajek pa sporoča, da se veselite ustvarjalnega obdobja, ki je pred vami. Oborožite se s potrpežljivostjo. Osa predstavlja neodvisnost in samozadostnost. Če vas zasleduje, premislite, kje v življenju se čutite ranjene. Zacelite rane z odpuščanjem.

Mačka naznanja, da se bodo vaše spalne navade spremenile – morda boste spali čez dan in delali ponoči … Pomembno je, da si vzamete čas za samoto. Ne skrbite, kaj si mislijo drugi. Srna je povezana z eleganco in prikrivanjem. Prilagoditi se morate novim okoliščinam v razmerju. Pes kaže brezpogojno ljubezen in sprejemanje, delfin pa svetuje, da se posvetite sanjskemu življenju in duhovnosti. Morda je čas, da se pridružite duhovni skupini. Varni ste. Miš vas opominja, da varčujte, ničesar ne kopičite, veverica pa predstavlja komunikacijo, priporoča shranjevanje, varčevanje in načrtovanje prihodnosti.