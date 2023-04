Kaj vam sporočajo sanje

Če vas nekdo lovi in prestrašeno bežite, se vprašajte, pred čim bežite v življenju, kar potrebuje vašo pozornost. Drugi ljudje v sanjah predstavljajo različne vidike vas samih, s tem pa vas um opozarja, s katero osebno značilnostjo bi se morali ukvarjati.

Če človeka poznate, razmislite, katero temo v vas predstavlja. V umu je več ravni zavesti, kar naj bi se v umu spečega odražalo s simbolom hiše, prostori katere predstavljajo posamezne vidike duše. Klet je nekaj, kar zanemarjamo v budnem življenju, spalnice intimne misli, občutke in spomine, dejavnosti v hiši pa, kako speči uporablja um za interpretacijo informacij. Če sanjate, da hodite v šolo ali pišete test, to pomeni, da se morate nekaj naučiti iz trenutne ali pretekle situacije v življenju.

Pomen sanj

Ko je v sanjah nekdo gol, to pomeni, da so nekatera čustva sanjavca odprto izražena brez omejitev, celo do točke, da se počuti izpostavljen ali ranljiv. Sanje o spolnem odnosu simbolizirajo združitev nezavednih želja in čustev ter tistih, ki se jih zavedamo. Prav tako lahko nakazujejo nov intimni odnos z drugim ali delom sebe. Pogosto so take sanje le izraz spolne sle. Sanje o dojenčkih pogosto predstavljajo novo idejo, razvoj, možnost za rast na določenem področju budnega življenja.

Smrt v jeziku podzavesti pogosto predstavlja premik od enega stanja zavesti k drugemu. Čeprav se lahko takih sanj prestrašimo, se običajno ujemajo z veliko spremembo ali prehodom v življenju.

Padanje v spanju povezujemo s procesom vrnitve v stanje budne zavesti. Najpogosteje sanjavec ne prileti na tla, ampak se ustavi ali zbudi pred tem. Druga razlaga pravi, da nenadzorovano padanje pomeni, da speči nima nadzora nad določenimi področji življenja ali se boji nekaj spustiti.