Kaj vam prinašajo lunacije

Velikost hiše vpliva na to, kako dolgo bo trajal vpliv lunacije ali mrka, ki se dovrši v njej, in kako intenzivna bo izkušnja. Če so hiše, kamor padejo lunacije ali mrki, manjše, bodo zadeve, ki so jih spodbudili mrki, trajale manj časa ali jih bo manj. Če pa so hiše večje ali gre za vrinjene hiše, boste bombardirani z dogodki, spremembami in preobrati. Najverjetneje bosta dve lunaciji v dveh mesecih padli v ti dve hiši. Dve zaporedni lunaciji v paru hiš tako povzročita, da dva meseca delate na teh področjih. Če gre za par mrkov, lahko delate na določenih zadevah nekaj let.

Če gre za par lunacij v ovnu in tehtnici ter delate kot psiholog, lahko npr. pričakujete mnogo strank s težavami v odnosih. Hiša lunacije odloča, za katero vrsto odnosa bo šlo. Par lunacij v 1. in 7. hiši bo osvetlil tesne osebne odnose, v 2. in 8. hiši bo poudarek na finančnih, spolnih ali terapevtskih odnosih. V 3. in 9. hiši bo šlo za odnos s sorojenci, sorodniki, učitelji, tujci ... Par lunacij v 4. in 10. hiši bo postavil v ospredje odnose z družinskimi člani in poslovnimi navezami; v 5. in 11. bo šlo za odnose z otroki, prijatelji in znanci, pri 6. in 12. hiši se bo vse vrtelo okrog služnostnih in odnosov v službi.

To, da je par lunacij ali mrkov v ovnu in tehtnici, kaže, da bo šlo za vas in druge, v biku in škorpijonu za to, kaj pripada vam in kaj drugim, vrednote in finance. Pri dvojčkih in strelcu se bodo lunaciji in mrka osredotočili na način, kako razmišljate in komunicirate. Dom, družina, starši, kariera in vaš prostor v svetu bodo teme lunacij ali mrkov v raku in kozorogu. V levu in vodnarju bo poudarek na samozavesti, samoizražanju, sposobnosti uživanja, ljubiti in biti ljubljen, kreativnosti, otrocih, kako se vklapljate v skupine, prijatelji, vaši cilji in prizadevanja, v devici in ribah pa način dela, produktivnost, sposobnost biti sam, zdravje in vitalnost.