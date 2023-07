Kaj nam sporočajo sanje

Če vas ponoči lovijo pošasti, neznanci ali kaj drugega in bežite pred njimi, sanje odražajo težavo, ki vas preganja, pred katero se ne morete skriti. Opazujete lahko, da tisto, pred čimer želite pobegniti, še trdovratneje vztraja. Odkrijte, kako se s stvarjo spopadate v sanjah, nato pa rešitev uporabite v življenju.

Če imate erotične sanje, se vprašajte, kakšen je bil partner v sanjah, da ste se ob njem tako dobro počutili, preverite, ali ima lastnosti, ki jih pogrešate pri svojem partnerju. Odkrijte, kaj vas mika pri njem.

Sanje, povezane s smrtjo in umiranjem, so posledica zavedanja naše podzavesti, da se nekaj v življenju končuje, a se ne želimo soočiti s tem. Lahko gre za del naše osebnosti ali nočemo sprejeti, da mora umreti določen odnos. Ozavestite, da je to potrebno, da lahko pride v vaše življenje nekaj novega.

Če se sanje ponavljajo

Če se v sanjah znajdete goli v javnosti, ne morete ničesar skriti pred drugimi. Če vam je pri tem neprijetno ali vas je sram, se vprašajte, kako blizu spustite ljudi v življenju. Ste iskreni do vseh? Morda pogosto prehitro razkrijete svoje karte?

Če vam v sanjah izpadajo zobje in lasje, izgubljate energijo. Lahko se bojite, da boste izgubili denar in premoženje, ali se panično oklepate mladosti in vas je strah staranja in izgube lepote (povezano z lasmi). Če se sanje ponavljajo, razmislite, česa se bojite in oklepate. Naučite se spuščati in prepuščati.