Kaj se zgodi, ko ste več zunaj in se bolj povežete z naravo?

Čas, ki ga preživljamo v naravi, je še posebno pomemben, saj smo del tega čudovitega planeta. Povezovanje s svojim telesom je enako kot povezovanje z naravo. Več ste zunaj in bolj se povežete z naravo, močneje lahko vpliva na vas in vas upočasni. Frekvence v naravi so namreč drugačne kot v našem zaposlenem življenju in počasi se naravnamo nanje. Vsi, ki so dlje taborili v naravi ali prehodili pohodniške poti, so dejali, da je bila vrnitev v civilizacijo strašljiva in naporna.

Frekvence narave so enake tistim, na katerih vibrira vaše telo. Meditirajte v naravi, umirite um, kar bo povečalo radost. Zelena mesta že dokazujejo, da imajo ljudje v njih manj duševnih težav. Zrak v gozdu je poln naravnih olj in fitoncidov, organskih snovi, ki jih oddajajo drevesa in rastline, da preprečijo rast organizmov, ki jih napadajo, ob vodi pa negativnih ionov. S preživljanjem časa zunaj, na soncu, hkrati poskrbite še za vitamin