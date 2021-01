Kaj prinaša prva polna luna v letu 2021? Kmalu bo jasno, za kaj sploh gre

Na udaru pravice otrok

Mihaela Malečkar, Astrološki inštitut. FOTO: Katja Golob

​Dosegli smo vrhunec

V noči na 29. januar bo na nebu zažarela prva polna luna. Da se okoli nas nekaj dogaja, ste morda že začutili, saj naj bi prinašala močne energije, ki pa lahko prinesejo mešane občutke. Prva polna luna v tem letu bo v znamenju leva in prinaša pogum, pravijo astrologi.Na površje lahko pridejo številne presenetljive informacije ali stvari, s katerimi smo se spopadali v preteklih mesecih in jih poskušali potlačiti. Napočil je čas, da se soočite z njimi in da greste v akcijo, pišejo na spletni strani foreverconscious.com in dodajajo, da kozmične energije, ki nam jih ponuja vesolje, izkoristite za čiščenje, da se napolnite in zavarujete svoje energijsko polje.Kaj vse nam prinaša prva polna luna v letu 2021, smo vprašali astrologinjo, ki pravi, da je polna luna naporna zaradi fiksnega kvadrata, kar pomeni, da bodo nastali prelomni premiki, do katerih bo prišlo z neko silo, naporom, ker je zraven tudi Mars. »Od mlaja se to samo stopnjuje, ta ista energija in problematika, ki je vezana na otroke, šole, vrtce in te zadeve. Povezano je s peto hišo – hišo otrok, deveto hišo – pravnim vidikom stvari, in enajsto hišo, ki pomeni samoiniciativo oziroma ljudstvo, ki se povezuje. Vse te hiše so povezane, in ker sta zraven Mars in Uran, prinašajo neko napetost, v katero se lahko zavoljo otrok in teh pravic mešajo tudi pravniki.«Vpliv lune se bo kazal tudi na osebni ravni posameznika, zato je dobro, da vso energijo, ki jo občutite, pravilno usmerite in je ne uporabite za destrukcijo. »Na osebni ravni, kljub vsemu in ravno zato, ker je ta polna luna tako nabita, gre za konkretne energije, za konkretne premike, zraven sta pomanjkanje morale, nestrpnost, zmanjkuje potrpljenja. Ker se luna zares dogodi šele v večernih urah, se zna zgoditi, da bo ves dan nabit s to energijo. Imamo vseeno Sonce v konjunkciji z Jupitrom, kar lahko prinese neko pozitivno upanje, da se lahko stvari odprejo naprej. Treba je biti previden in energijo, ki jo imamo, uporabiti za šport, osebne premike in ne za destrukcijo.«»To se nabira že 14 dni. Težava te polne lune je, da je Neptun koten z vozli vred, kar pomeni, da bo veliko drame okoli virusa in cepljenja. Morda ne bo tako konkretno vezano na našo državo, ampak na zunanje informacije. Še zmeraj je tukaj neka ranljivost, a to se stopnjuje že vse od mlaja, zdaj pa bomo doživeli neki vrhunec, ki bo deloval prečiščevalno. Paziti je treba, da pri tem nismo pregrobi, tudi na zasebni ravni, ker lahko prihaja do hude jeze. Treba je paziti in sproščati napetost na tak način, da jo uporabimo za kaj produktivnega,« je pojasnila Malečkarjeva.Sicer pa je energija, ki jo je prinesla prva polna luna, dobra, saj smo bili dolgo časa brez energije, ker je imel Neptun glavno besedo. »Energijo je treba konkretno usmeriti. Na družbeni ravni pa se bomo prepirali zaradi otrok, šol, vrtcev in lahko se vpletejo tudi pravniki in razne iniciative. To je samo višek vsega, kar se je zadnje mesece nabiralo. Da se stvari obračajo na bolje, je že čutiti, ampak naslednji teden bo še kaotičen, a ne na tak način. Nekje do naslednjega petka, potem pa se naporen cikel zaključuje. Še bodo šoki, a menim, da ne več tako vezani na našo državo, ampak bolj globalni. Občutek miru in občutek, da dihamo na polna pljuča, pa ne pred poletjem.«Za konec je še dejala, da se nam bo počasi zjasnilo, za kaj sploh gre. Konfuzija, ki nam je vlada zadnje tri mesece, je posledica Neptuna, ki pa se zdaj umika, zato bo kmalu nekoliko bolje.