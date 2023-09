Kaj prinaša Luna v določeni hiši?

Temeljno Luna v 7. hiši ne prinaša stabilnih odnosov, prej možnost sprememb, včasih ločitev. Partner osebe je lahko preobčutljiv, pasiven ali skrben in nežen. Obremenjena Luna v 7. hiši lahko naznanja, da se neka ženska vpleta v partnerski odnos, to je lahko tašča ali druga poročena ženska. Človek je v javnosti priljubljen ali ranljiv pred mnenjem drugih. Velikokrat povezava nakazuje čustveno odvisnost od partnerja.

Če je Luna v 8. hiši, je to zahtevno, saj je to hiša kriz, tako je oseba pogosto v močnih čustvenih krizah. Te so večinoma brez pravih podlag, oseba jih ustvarja sama, ker se ne znajde v miru, potrebuje dramo in vojno, da lahko deluje. Vse to je povezano s težkim otroštvom. Ker je intuitivna in zavoha drugega človeka, je včasih nagnjena k manipulaciji s čustvi drugih. To lahko kaže manipulativno mamo ali ženo, nekoga, ki dobiva moč s podtalnimi prijemi, prezgodnjo izgubo mame ali je otroštvo zaznamovano z izgubo pomembne osebe. Več je lahko operacij, sploh v ženski karti, v otroštvu pri obeh spolih. Obratno je mnogo lažje vzdržati v pravih kriznih razmerah, takrat so čustva mirna in oseba deluje konstruktivno.

Potreba po več stvareh

Pri Luni v 9. hiši je očitna potreba po izobraževanju, širjenju obzorij in potovanju. Ko je človek v tujini, se počuti kot doma, obstaja večja verjetnost doma v tujini. Lahko gre za tuje korenine. Veliko potrebo ima po veri in zaupanju v prihodnost. Mati je zelo izobražena ali ima tuje korenine, predvsem je odprta ženska, ki jo zanima življenje. Čustveno oseba s tako Luno potrebuje dolga potovanja. Lahko študira agrikulturo, za medicinskega tehnika, vzgojitelja. Možne so spremembe v času študija, ko so obremenjeni, so ti ljudje bolj ranljivi, odvisni od drugih.

Luna v 10. hiši v najboljšem pogledu nakazuje priljubljenost, ženske poklice, poklicno skrb za druge. Oseba s tako Luno je v vlogi vodje zelo sočutna, vodi z materinsko energijo. Možnih je veliko sprememb, povezanih s poslovnim področjem. Mati osebe je velika mati, skrbna in odgovorna. Odnos z mamo je lahko karmičen. Že kot otrok tak človek sprejema veliko odgovornosti.

Luna kaže, kje smo ranljivi in občutljivi. FOTO: Oscar Gutierrez Zozulia/Getty Images

Človek z Luno v 11. hiši je močno socialno angažiran, s prijatelji včasih najde boljši čustveni stik kot z domačimi. Lahko je čustven do vseh. Ima več prijateljic in podporo žensk. Mati osebe je bolj prijateljica kot mati. Ob slabih aspektih so mogoči ranljivost v odnosu s prijatelji in čustvena nihanja zaradi prijateljskih odnosov.

V 12. hiši se Luna ne počuti najbolje, človek je čustveno občutljiv, včasih nebogljen, nagnjen k odvisnosti. Velikokrat ne razume svojih čustev in ne ve, kaj ga čustveno obremenjuje. Ni si na jasnem o svojih čustvih. Možni so strahovi. Lahko je to tudi znak, da je bila mama v zgodnjem otroštvu v težji psihični situaciji, čustvena, občutljiva, da mora on skrbeti zanjo, da je od tega na neki način odvisna. Matere ne vidi realno, ima veliko iluzij o njej. To je tudi ena od kombinacij za varanje, saj se ženi nekaj skriva oziroma ona nekaj skriva. Mihaela Malečkar