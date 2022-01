Kaj predstavlja četrta dimenzija

Četrto dimenzijo imenujemo astralni svet. V njem sanjamo in prek njega lahko prehajamo v peto dimenzijo. Guruji pravijo, da naj bi po smrti tridimenzionalnega telesa prešli skozi predor svetlobe – mnogi portali namreč vodijo v višje dimenzije.

Značilnost četrte dimenzije je, da se tu proces manifestacije pospeši zaradi finejše frekvence in večje bližine vira oz. stvarnika. Tu ni časa, prostora in ločenosti od vira. S te ravni izhaja domišljija. Nič materialnega ni na njej, nobene zgoščene snovi ali stalne oblike. Vse v četrti dimenziji se nenehno spreminja, celo mi, kar se dogaja zelo hitro. Edgar Cayce, ameriški medij, jo je imenoval dimenzija idej.

Doživljamo jo v spanju, ob zunajtelesnih izkušnjah in v meditaciji. Če upravljate svoj sanjski proces, lahko v njem zahtevate, da se prestavite skozi portal v višje dimenzije, kjer se povežete z angeli in vodniki. To je prav tako dimenzija, ki jo uporabljajo nekatera nezemeljska bitja za vzpostavljanje stika z nami, pravijo guruji. Znižajo si frekvenco, uporabljajo portale in vstopajo v nekakšen presek med četrto in tretjo dimenzijo.

Vendar ne mislite, da je resničnost četrte dimenzije nagrada za vaše duhovno prizadevanje, ker ni. V resnici gre za strašljiv kraj, kjer lahko naletiš na vse vrste bitij in entitet, energijskih oblik in vzorcev – in niso vsa bitja svetlobna. V tej dimenziji se dogajajo tudi ugrabitve, in če se vam kdaj v sanjah zgodi kaj podobnega, zahtevajte, da se zbudite, še raje pa, da se pomaknete v peto dimenzijo, kar se bo takoj zgodilo. Vsekakor četrta dimenzija ni kraj, kjer bi želeli končati, cilj je namreč peta.