Kaj pomenita višina in dom planetov?

Planeti se v določenih znamenjih dobro počutijo, tam se lahko dobro izražajo, ni toliko frustracij, vezanih na funkcije, ki jih planet predstavlja. Planeti, ki so vidni s prostim očesom, imajo tradicionalno dva doma, nočnega in dnevnega.

Le svetili sta doma vsako v enem poletnem znamenju. V dnevnem domu se izražamo z bolj jang energijo, v nočnem domu pa bolj z jin energijo. Znamenju, v katerem je planet doma, isti planet vlada, s tem pa tudi vsem astrološkim hišam, ki se v njem začnejo, tako kot vsem planetom v tem znamenju.

Na energijski ravni se planet, ki je doma, počuti dobro. Oziroma konkretno: vse karakterne lastnosti, tako kot tudi vse funkcije, ki jih ima planet, bodo v človeku okrepljene, spodbujene in večinoma izražene brez frustracij. Planeti, ki so doma, nas močno obarvajo.

Na primer, človek z Marsom v domu je bolj tekmovalen, ima večjo borbenost, človek z Venero v domu zna ustvariti več harmonije in ima boljši občutek za lepo. Planeti v domu so na neki način nabor naših odlik, ki nam olajšajo življenje. Glede na to, katerim hišam vladajo, katera konkretna področja izražajo, tam bomo bolj sposobni, hkrati bodo osebe, ki jih bodo opisovali planeti v domu, močnejše, trdnejše, materialno v boljši poziciji.

Močan Jupiter povzroča preveliko uživanje v dobri hrani. FOTO: Frantic/Getty Images

Toda kot vsega, kar je dobro v nas, se tudi planetov v domu ne zavedamo. Zdi se nam samoumevno, da imamo te odlike in da nam gre dobro na teh področjih. Ne zavedamo se, da izkoriščamo in se preveč zanašamo le na določene načine delovanja in imamo s tem lahko tudi težave.

Tako nam lahko Venera v domu, sploh če ni vezana na Saturn ali Mars, prinese težave s težo zaradi prevelikega hedonizma ali obsedenost s svojim videzom. Jupiter v domu brez sidra Saturna lahko pomeni finančne težave zaradi prevelikega zapravljanja. Sonce v domu prinese tirane, ki nimajo občutka za sodelovanje ... Ideja, da je položaj planeta v domu že sam zase nekaj dobrega, je zastarela.

Realno pomeni le, da je zelo veliko določene energije, določenega principa v nas, da se ta spontano in brez frustracij izraža in da na konkretni ravni (prek postavitve v hišo ali vladavine) prinaša stabilnost. Toda funkcija planeta v domu je lahko prepomembna na račun drugih planetov, kar nas meče iz ravnotežja. Neko drugo področje lahko trpi zaradi te dobrobiti ali moči.

Po drugi strani se planet v znamenju višine ne počuti tako sproščen, domač, spontan, neoviran pri izražanju svoje energije kot v domu. Tu je še kaka frustracija več, da bi se izrazila njegova funkcija. Ima pa tu možnost priti do ideala, skrajnosti, najlepšega izraza svoje energije. Tu lahko zablesti. Tudi če njegova energija ni vedno prisotna, pride in se izrazi, zablešči v določenem življenjskem obdobju. Ideali nas lahko tudi oslepijo in nam onemogočajo spontano izživljanje določene energije v nas.