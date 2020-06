Kaj pomenijo številke v sanjah?

Sporočilo vodnikov

Pomen števil

1 = Stopite v svojo moč.

2 = Izberite pozitivne misli, kadar se povežete z drugimi.

3 = Ustvarjajte in sanjajte na veliko.

4 = Čas je, da se organizirate in pridno delate – vesolje vas podpira.

5 = Zabavajte se, pred vami so lahko velike spremembe.

6 = Objemite ljubečo pogostost odgovornosti in negovanja ter skrbi zase.

7 = Najbolj mistično število od vseh: usklajeni ste z domom svoje duše.

8 = Čas je, da pokažete, kaj želite.

9 = Vesolje vas vodi, ko pomagate drugim, in vaši angeli so z vami.

Vibracijska sporočila

Kombinirajte in razmišljajte

Vsak od nas jih ima ogromno. Imamo jih v rojstnih datumih in urah, v geografskih koordinatah, imenih, naslovih, astronomiji, podatkih o našem telesu, celo v naravi. Zakaj naj bi bile torej tako naključne, če jih vidimo v sanjah?Pred časom smo govorili o ponavljajočih se številih in njihovem pomenu. Da vam nekaj lahko sporočajo tudi, če jih dnevno videvate v enakem zaporedju oziroma kombinaciji, smo vam že razložili. A potopimo se v pomen številk v sanjah, da bi lahko tako sprejeli vsa njihova sporočila in jih v življenju uporabili v svoj prid.Tudi o vodnikih in njihovih sporočilih smo že govorili. Ljudje smo fizična bitja in pogosto verjamemo in smo prepričani, da se nam je rešitev za težavo ali izjemna zamisel pojavila sama od sebe. V resnici nam je to najverjetneje sporočil angel, pokojni stric, duhovni vodnik ali višji jaz. Kdor koli že je zamisel prenesel v naš um, je vedel, da to pomoč v danem trenutku potrebujemo. Kadar se namreč zelo omejujemo in zasidramo v telesnost, naš duh ne more komunicirati z zavestnim umom, zato se nas poskuša dotakniti na drugačen način. Eden od njih je ta, da v naše sanje vnese števila, dokler ne pridemo do točke, na kateri naš ego vendarle pomisli, zakaj se to dogaja. Ko si ego in intelektualni um priznata, da ne vesta vsega, je duh resnično lahko slišan.To je torej samo sporočilo, da umirimo svoje misli za toliko časa, da bi lahko sprejeli zelo pomembno sporočilo, ki ga v danem trenutku potrebujemo. Morda ga v točno tem trenutku ne bomo razumeli ali slišali jasno in glasno, zato je eden od možnosti tudi, da se pojavi v sanjah, da bi nam pomagalo pri življenjskih preobratih. Ko naslednjič torej sanjate o nekem številu, si dovolite pomisliti, da vas vodniki vabijo prepusti se in ste odprti za sporočilo, ki vam ga pošiljajo. Kaj hitro boste opazili spremembe v življenju ali pa se vam bo vaše življenje zazdelo vsaj malce bolj čarobno!Odkar je grški filozofizjavil, da je svet zgrajen na podlagi moči števil, so znanstveniki, filozofi in alkimisti iskali zlato formulo, s katero bi razširili skrivnosti vesolja. In Pitagora je bil v dobri družbi; nauke o svetem številu lahko najdemo tudi v judovski kabali in kitajskem I-Chingu.Verjame se, da ima vsako število od ena do devet drugačno vibracijsko kakovost. Povzetek teh lastnosti lahko vidite v seznamu v okvirčku. Ko boste naslednjič sanjali o številki, imejte ta seznam pri roki za hiter navdih, ko boste naslednji dan razmišljali o minulih sanjah. Če vam sporočilo ni jasno, lahko naslednji večer razmislite o odgovoru ali prosite za dodatno pojasnilo iz svojih sanj, v upanju, da vam bo vesolje naklonilo nov namig.Številka 11 je glavna in si zasluži, da jo poskušamo razumeti samo po sebi; sveti z univerzalnim vpogledom in božansko svetlobo in pogosto prihaja z intuitivnimi sporočili. Če se številka 11 pokaže sama ali znotraj druge kombinacije številk, obstaja velika možnost, da je to za vas preroško sporočilo.Med druga glavna števila spadata 22 in 33. Številka 22 ima močno energijo grajenja in manifestiranja, 33 pa velja za najbolj duhovno razvito frekvenco. Toda vse tri glavne številke imajo zelo visokoenergijsko frekvenco, zato je priporočljivo, da vaše misli ostanejo pozitivne in ljubeče, kadar koli katera izmed njih priteče v vaše življenje.Ko je število združeno z drugo številko, se ustvari in izrazi nova frekvenca. V sanjski numerologiji lahko bodisi zmanjšate večmestno številko na enomestno bodisi si ogledate številko kot celoto. Najprej razmislite, ali bi se lahko prikazala kot pomembna številka v vašem življenju, na primer hišna številka ali rojstni dan. Denimo, če sanjate o številki 111, lahko številko zmanjšate na 3 (1 + 1 + 1 = 3) ali nanjo gledate kot na številko 1, ki ji sledi glavna številka 11, ali pa preprosto opazujete celotno zaporedje. Lahko bi ga razumeli tudi kot 11. januarja ali 1. novembra.Število, ki se v številčni kombinaciji pojavi prvo, nosi večino energije. Številka 1, denimo, vibrira z energijo vodenja. V kombinaciji z drugimi številkami postane po naravi neomejena.Različne kombinacije števil vam ponujajo različno interpretacijo, a ker so to vaše sanje, boste lahko z malo premisleka dekodirali številčna sporočila.