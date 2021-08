Kaj pomenijo sanje o pajkih?

Pajek v sanjskem svetu predstavlja mamo, ki je preveč posesivna ter nenehno spleta mrežo povezanosti z vsemi okoli sebe. Taka invazivna ljubezen ustvarja odvisne odnose. Lahko pa tovrstne sanje pomenijo tudi kaj pozitivnega, npr. zaščito pred samouničevalnim obnašanjem. Ko torej izločite prvi pomen, ki označuje žensko silo v vašem življenju, ki vas omejuje, poglejte, ali pajkova mreža predstavlja različne možnosti in niti vaše usode. Morda boste morali v dolgotrajni projekt vložiti veliko natančnosti in truda. Morda se morate zaščititi, biti potrpežljivi ali bolj ustvarjalni. Nezavedni strahovi lahko motijo vaš notranji mir.



Če pajek pleza po steni, sanje obljubljajo, da se bodo naša hrepenenja kmalu uresničila. Sanje, da se pajek spušča s stene in se nas dotakne, kažejo, da ne moremo uiti določenemu odnosu. Če sanjamo o malih pajkih, to simbolizira novo ali nedavno razmerje. Pajkova jajčeca kažejo, da ne prepoznavamo svojih potencialov. Če nas piči, lahko to predstavlja spor z mamo ali dominantno žensko v našem življenju. Ta je lahko manipulativna, lasti si nas in nas želi nadzorovati. Ujete se lahko počutimo tudi v kakšnem drugem razmerju. Če so pajki v sanjah povezani z večerom ali nočjo, prinašajo denar in uspeh, zjutraj pa dvoboj. Če sanjamo, da jih jemo, to kaže kratkoročni užitek, a je finančno slabo znamenje.



Beli pajki prinašajo veselo presenečenje, rdeči svarijo pred nevarnostjo, če so modri ali sivi, naznanjajo težave z živci. Mrtvi obljubljajo, da se boste znebili nasprotnikov. Če se pojavi velik pajek, boste imeli opravke na sodišču. Če jih imate v laseh ali na telesu, lahko pričakujete nepričakovano poslovno priložnost. Če ga imamo v sanjah na sebi, bomo nekomu naredili uslugo, za katero nam ne bo hvaležen. Če so neškodljivi, obljubljajo neverjetne dogodke, lahko tudi nevarne strasti. Če se je ujel v mrežo, pa to povezujemo z družinskimi težavami.

