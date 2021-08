Kaj pomenijo sanje o ušeh

Sanje o ušeh običajno sporočajo, da vas nekaj moti, nekdo nadleguje ali vam pije življenjsko energijo in vas izkorišča. Pozorni bodite na to, kdo vas lahko vleče za nos in zavaja. Sanje, da imate uši, niso namreč nikoli prav dobro znamenje.

Če v njih ubijate uši, je to znak uspeha in kaže, da sta vaš trud in načrtovanje obrodila sadove. Prav tako to pomeni, da se boste mirno prebili skozi težave, ki vas bremenijo. Če so uši v vašem domu, je to znak obilja. Če so v domovih drugih, je to znamenje, da utegnete razširiti svoj posel. Če tega nimate, pa si lahko obetate večjo vsoto denarja.



Kadar imate v sanjah uši na glavi, vam te ne sporočajo ničesar dobrega. Če so uši na vaši ali na glavi koga drugega, to nakazuje razočaranja, povezana tako z osebnimi odnosi kot poslovnim življenjem. Lahko se konča partnersko razmerje.

Na splošno so sanje o ušeh na glavi močen znak, da greste skozi težko čustveno obdobje ali krizo, da vas nekdo v življenju nadleguje. Ob takih sanjah preverite, v katerih situacijah se počutite neprijetno in kateri ljudje vas spravijo v slabo voljo. Postavite meje z njimi in se jih čim prej rešite. Uši so vedno sel iz podzavesti – če nekaj vztrajno maje vašo barko, je čas, da nekaj ukrenete. Če so velike, so vaše skrbi večje kot težave Če iščete uši v sanjah, se v življenju trudite za finančno stabilnost in zadovoljstvo. Energije vas bodo podprle pri tem. Ostanite mirni, meditirajte in dihajte. Potrudite se ohraniti pokončno držo, da bo energija lažje tekla po vašem energijskem polju.

Če so uši v sanjah velike, lahko pretiravate pri določenem problemu. Lahko ste v težkem obdobju in ne vidite rešitve težav. Sanje kažejo, da so vaše skrbi večje od težave in da jih morate spustiti, ne pa še podpihovati drame. Če boste ravnali tako, se bo vse uredilo samo od sebe.

