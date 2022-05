Kaj pomeni Severni lunin vozel v raku?

Če je vaš severni lunin vozel v raku, imate južnega v kozorogu. Ta položaj pomeni, da ste v preteklosti razmišljali kot poslovnež, da ste bili hladni, ambiciozni, vzvišeni, preračunljivi in ponosni na svoj družbeni položaj. Povsem ste bili zatopljeni v posvetne zadeve in si prizadevali za uspeh in napredovanje na družbeni lestvici.

V tem življenju pa je pred vami izziv, da se odprete in spoznate, kako je, če za nekoga skrbite in če tudi drugi skrbi za vas, čeprav vam je težko umakniti nadzor in zaščitno ograjo okoli svoje zasebnosti ter se prepustiti nekomu na milost in nemilost.

Zlasti v mladih letih ste se zdeli ljudem verjetno tudi v tem življenju zelo hladni in odmaknjeni, čeprav ste bili pripravljeni po drugi strani prevzeti veliko odgovornosti. Doživljali so vas kot konservativne, počasne pri odločanju in morda nekoliko pesimistične. Morda ste zapustili družino in odšli v svet po nove izkušnje, ker je bilo v vas še vedno veliko ambicioznosti in potrebe po uveljavljanju. Vaša prednost je, da ste izredno praktični, še posebno spretni pri vsakršnem organiziranju.

Privlačite ljudi, ki iščejo priznanje. Iz svojih otroških izkušenj jim znate pokazati, da se morajo za uspeh vesti tako, kakor da so ves čas pod drobnogledom. V preteklosti ste bili namreč večkrat na položaju oblasti, med tistimi, ki postavljajo zakone; na to kaže Saturn, vladar hiše, v kateri je vaš južni lunin vozel. Zdaj pa morate te zakone do črke ubogati. Tudi če naredite najmanjši prekršek, je ne odnesete kar tako. Če se zalotite, da ste sumničavi do drugih, če jih izkoriščate za doseganje svojih osebnih ciljev, če ste sebični ali pogosto potrti zaradi preskromnega materialnega uspeha, verjetno delujete na napačnem koncu svoje karmične osi in ste ostali v preteklosti. Bolj ko se osredotočate na kariero ter pozabljate na družino, bolj negotovi in nezadovoljni ste.

Naučiti se morate skrbnosti do soljudi in obrniti pozornost k domu in družini. V otroštvu ste pogrešali topel dom, zdaj pa lahko zgradite trdne družinske temelje; to vam narekuje Luna, vladarica hiše s severnim vozlom. Nazadnje lahko postanete odličen kuhar z zadovoljnim družinskim življenjem ter uživate hvalo in slavo, ker ste prevzeli to vlogo. Če ustvarite občutljivo ravnovesje med domom in kariero, je to znamenje, da ste na pravi poti. Hiša s severnim luninim vozlom kaže, kje vas čakajo ljudje, za katere naj bi poskrbeli.

Tak položaj luninih vozlov imajo Whitney Houston, Nicolas Cage, kraljica Elizabeta II.