Kaj pomeni Severni lunin vozel v dvojčkih?

Če je vaš severni lunin vozel v dvojčkih, imate južni lunin vozel v strelcu. Ta položaj govori o tem, da ste bili v preteklosti svobodnega duha, morda trgovec ali popotnik, ki je bil navajen delovati sam in se v dneh, ko se je predajal filozofskim iskanjem, ni ukvarjal z družbenimi obveznostmi. Zdaj se morate tesno preplesti in povezati z družbo, postati družbeno bolj angažirani, čeprav se na začetku pri tem lahko počutite okorne na tako neznanem ozemlju.

Prednosti in pomanjkljivosti tega položaja luninih vozlov so, da boste na področju sporazumevanja prej ali slej dosegli odličnost, toda najprej morate biti prisiljeni v druženje z ljudmi in se naučiti dobro izražati svoje misli. Gradite lahko nove izobraževalne sisteme, s tem da si pridobivate izkušnje v praksi. Vsaka težnja, da bi obtičali v starih prepričanjih, zavira vašo rast. Prenehajte se zanašati na svoje nekdanje učitelje ali guruje in knjige.

Vse oblike sporazumevanja so vaša močna točka. FOTO: Anna Gorbacheva/Getty Images

Če vztrajate pri tem, da je vaša filozofija edina pravilna, morda delujete na področju napačnega luninega vozla. In če se bojite podvomiti o kaki ideji, samo ker je natisnjena ali objavljena, ste verjetno tudi obtičali v preteklosti. Namenjeno vam je, da raziskujete različne možnosti. Srečali boste številne ljudi, ki se morajo izviti iz starih doktrin, ki jim jih je vsilil nekdo z veliko močjo prepričevanja. Vi jim lahko pomagate, ko se učite preizkušati splošna prepričanja in dvomiti o njih. Na splošno izžarevate življenjsko energijo in vaši miselni procesi so presenetljivo hitri.

Vladar hiše s severnim luninim vozlom je Merkur, ki vam podarja mladostnost in dobro namazan jezik. Po naravi ste sel in najzanimivejši ter najbolj vešč pripovedovalec zgodb daleč naokrog. Življenje samo vas oskrbuje z vsakodnevnimi stiki z ljudmi – le malo časa preživite sami. Še posebno dobri ste pri timskem učenju, saj ste polni izvirnih misli in idej. Lahko bi bili nadarjen pisatelj, učitelj, predavatelj ali izvedenec na širokem številu področij. Marsikaj imate namreč povedati o svojih preteklih prigodah in doživetjih.

Darove, ki ste jih prinesli v to življenje, kaže Jupiter, zato vam je namenjeno, da na široko delite radost in upanje. Pazite samo na težnjo po pretiranem širjenju, zlasti pri materialnih podvigih. Hiša, v kateri je vaš severni lunin vozel, kaže, kje vam aktivno delovanje prinaša največ koristi.

Med ljudmi s severnim vozlom v dvojčkih so George W. Bush, Bill Clinton, Sally Field, Calista Flockhart in David Letterman.