Kaj pomeni Severni lunin vozel v devici?

Če je vaš severni lunin vozel v devici, imate južni vozel v ribah. Čustvena občutljivost vam utegne zamegliti zdravo presojo in vas navdati z občutkom, da je tako ali tako vse vseeno, zakaj bi se torej trudili usmerjati svoje življenje.

Znane so vam bridkosti soljudi in navadili ste se, da jim dajete prednost pred seboj, s tem pa ustvarjate soodvisnost; prepuščate se svojim najljubšim sanjarijam ter praznoverju, ki vam pomagajo preživeti. Zdaj se morate naučiti ločiti med tistimi, ki jim želite pomagati, ter praktično načrtovati in oblikovati jasne cilje.

Prihajate iz življenja v razkošju in osami, v katerem ste verjetno iskali duhovne izkušnje. Takšno odzemljeno življenje je težko pustiti za seboj. Zdaj vam je namenjeno, da poiščete idealno ravnotežje med iskanjem božanskega in izpolnjevanjem praktičnih dolžnosti, kajti poklicani ste k temu, da razvijate pozornost do vsakdanjih podrobnosti ter se naučite delovati razumsko in logično.

Hiši z vašim severnim vozlom vlada Merkur in vas spodbuja, da se naučite večje okretnosti. Skrajno senzitivni ste in takoj začutite bolečino in nesrečo drugih. Privlačite ljudi, ki trpijo ali so pretirano kritični do sebe, morda alkoholike ali brezdomce. Njihovo trpljenje vas boli. Hitro posrkate njihove negativne vplive vase, hkrati pa jim vračate ljubezen in sočutje, vendar morate ob tem resnično paziti, da vam ti žalostni primeri ne poberejo vse moči. Prepričajte se, da so ljudje, ki jim želite pomagati, vredni vašega truda.

Razviti morate kritičnost in se naučiti reči ne. FOTO: Flamingoimages/Getty Images

Če se boste preveč razdajali, boste pregoreli ali zboleli za depresijo. Zdaj se učite, da vas čustva manj zanašajo sem ter tja, hkrati pa si nabirate izkušnje v natančnem presojanju na podlagi kritične presoje. Naučiti se morate reči ne. Precej se ukvarjate z zdravjem, verjetno se učite o zdravi prehrani, zeliščih, naravnih zdravilih. Drugi prihajajo k vam z vprašanji o zdravstvenih tegobah in velikokrat jim daste dober odgovor.

Razvijate kritičnost, pri čemer se zavedate napak in lahko učite druge, kako učinkoviteje živeti. V tej skupini je veliko nutricionistov, strokovnjakov za zdravo prehrano, zdravilcev, zdravnikov in medicinskih sester.

Če ugotovite, da ste polni samopomilovanja, da se bojite življenja ali ste zasvojeni z drogami, delujete na napačnem koncu karmične osi. Preiti morate tja, kjer cenite delo in uporabljate svoj dar vpogleda, da pomagate ljudem živeti bolje. Hiši z vašim južnim vozlom vlada Neptun, zato se morate upreti sanjarjenju in težnji, da bi iz resničnosti bežali v fantazijski svet. Vir vaše moči sta razum in logičnost, ne sanje.

Zadovoljstvo vam bo prineslo, če se boste posvetili služenju. Hiša, v kateri imate severni vozel, kaže, kje vam bo vnašanje strukturiranosti in reda omogočilo doseči materialne rezultate svojih preteklih spoznanj. Nekateri od znanih ljudi s to postavitvijo so Christian Dior, Bob Dylan, Michael J. Fox, John F. Kennedy ml. in George Clooney.