Kaj pomeni Severni lunin vozel v biku?

Če je vaš severni lunin vozel v biku, imate južnega v škorpijonu. To kaže, da ste preživeli veliko stisk in kriz, povezanih z izgubo in ločitvijo, zdaj pa se morate otresti tesnobe ob misli, da boste začeli znova, se naučiti zmernosti in gojiti prepričanje, da bo obilje sveta zadovoljilo vaše potrebe.

Pri vseh stvareh vidite skrite plati. Razumete izmenjavo moči na različnih položajih in začutite, kadar je nekaj zapleteno in nejasno. Vendar lahko postanete tudi pretirano sumničavi do drugih ljudi, tako da morda po malem ves čas pazite, da ste v prednosti pred njimi. To je zaradi Plutona, ki vlada znamenju, v katerem je vaš južni vozel. Morda ste v prejšnjem življenju veliko izgubili, zdaj pa želite samo, da bi vam šlo dobro in bi se zavarovali pred nadaljnjimi izgubami.

Morda ste se nekoč izneverili svojim vrednotam ali integriteti v zameno za to, da so finančno ali materialno poskrbeli za vas; morda ste zaradi tega malomarno ravnali z denarjem in pričakovali, da bo nekdo drug prevzel odgovornost za to. Z Venero kot vladarico severnega vozla zdaj iščete materialno varnost in morda imate tudi dar za ravnanje z denarjem. Ko se učite graditi nove vrednostne sisteme ali nove bančne in varnostne sisteme, srečujete ljudi, s katerimi se učite lekcij na področju seksa, denarja ali moči.

Da bi razrešili vprašanje, kaj je tvoje in kaj moje, ter se povezali s svojimi notranjimi vrednotami, se morda srečujete z menjavo seksa za denar ali denarja za čustveno gotovost in podobno. Kadar se z nekom primerjate, začutite negotovost in izredna potreba po potrjevanju vas prisili, da rečete, kar je treba, da ga spomnite na svojo moč v upanju, da se bo strinjal z vami.

V preteklosti ste lahko uporabljali seks kot valuto. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Zaradi te stare potrebe po potrditvi morda celo storite kaj, za kar menite, da vam bo prineslo največ odobravanja, in ne tistega, kar bi v resnici radi storili. Če ves čas pazite na svoj videz ali potreba po denarju in materialni gotovosti preglasi vaš občutek za moralno, ne boste prišli nikamor, saj še vedno delujete v skladu s starimi vrednostnimi sistemi, ki so vam bili vsiljeni v preteklosti. Če bi se zapletli v nepošteno služenje denarja, bi bile posledice nedvomno resne. Ste graditelj in morate verjeti v svoje sposobnosti, da pritegnete premoženje in dosežete uspeh z delom, ob katerem se dobro počutite – v nasprotnem primeru vam ne bo zadoščalo vse obilje tega sveta.

Znane osebe s tem položajem severnega luninega vozla so princ Charles, Jackie Kennedy Onassis, Hillary Clinton, Clint Eastwood in Al Gore.