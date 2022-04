Kaj pomeni severni lunin vozel v 9. in 10. hiši

Ljudje s severnim vozlom v 9. hiši lahko študirajo vse življenje, raziskujejo filozofska področja in višja znanja. Žeja jih po spoznanjih in intelektualno polje jim je odprto. Mnogi se ukvarjajo z objavljanjem ali založništvom. Njihove umske sposobnosti se kažejo zlasti v pisanju ali umetnosti. Izražajo se zlahka, preobilje informacij postane celo njihova pomanjkljivost.

Škoduje jim lahko pomanjkanje miselne osredotočenosti in usmeritve. Včasih imajo obdobja brezplodnega pohajanja, čeprav jim potovanja tudi koristijo. Z njimi si širijo obzorja in najdejo srečo, ko se preselijo kam daleč.

Zanje je včasih značilna pretirana radovednost. Ker poskušajo rešiti težave vseh drugih okoli sebe, so prepričani, da jim več znanja pri tem lahko samo koristi. Iz preteklosti so prinesli ljubezen do zanimivosti, a nepomembnih, zato iščejo informacije, da bi jim prišle prav, ko bo treba rešiti kak problem.

Strah pred tem, da bi bili nerazumljeni, in pretirano aktiven um omejita njihove sposobnosti in s tem zavirata napredek. Radi dajejo nasvete in rešujejo uganke. Navezanost na podrobnosti in analiziranje sta usedlini preteklosti in jim zastirata širšo perspektivo, ki bi jim pomagala pustiti malenkosti za seboj in se osredotočiti na širše možnosti. Negovati morajo vero, iskati razsvetljenje in duhovno življenje, saj je materialno udobje zanje manj pomembno.

Če je vozel v 10. hiši, ima človek voditeljske, menedžerske in poslovne sposobnosti, ki obljubljajo vzpon v karieri in življenje v soju žarometov. To se navadno zgodi zgodaj, ker ima tako močan občutek za svoj življenjski namen in pogumno sledi usodi. Povezuje se s pomembnimi in uspešnimi ljudmi. Je na dobrem glasu, deležen mnogih časti in uživa spoštovanje. Ta konstelacija je ugodna za slavo.

Njegovo nagnjenje k deloholizmu je lahko v nasprotju s srečnim družinskim življenjem. Ker je potisnjen v vodilno vlogo, družinski člani veliko zahtevajo od njega in starševstvo je zanj naporno; ali utegne biti zakonec v določenem času odsoten, tako da mora prevzeti vlogo obeh staršev in sam preživljati družino. Z družino ima lahko tudi težave, povezane z nepremičninami.

Ta človek je lahko razpet med stvarmi, ki jih mora postoriti za družino, in tistimi, ki jih mora narediti zase. Ima karmični dolg do družine – v prejšnjem življenju družine in staršev morda ni dovolj cenil. Z zdajšnjo globoko navezanostjo na mater, kar pa ne zagotavlja umirjenega odnosa z njo, postane njegovo družinsko breme tako težko, da začne kuhati zamero. Čuti, da njegovi bližnji ne cenijo dovolj, kar stori zanje.

Rad bi se osvobodil, a ima zaradi močne navezanosti na korenine zapletene družinske odnose, v katere je čustveno vpleten v dobrem in slabem. Izpolnitev doživi, ko usmeri svoje prizadevanje navzven, k delu v veliki organizaciji, ne da bi zanemaril potrebe družinskih članov. Ravnovesje med obema področjema mu prinese srečo in zadovoljstvo.