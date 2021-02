Kaj pomeni Saturnov povratek v karti Slovenije

Vsakih 29 let se planet vrne na svoje mesto in prinaša izzive, a tudi večjo zrelost. FOTO: Buradaki/Getty Images

Ko se Saturn vrne na natalni položaj, rečemo, da se dogodi Saturnov povratek; 29 let potrebuje, da naredi krog, in ker je planet odraščanja, povratek naznanja novo stopničko k zrelosti in izzive, ki omogočajo večjo stabilnost in trdnost.Slovenija bo danes, 4. februarja, doživela prvi povratek. Prvo, kar pade v oko, je, da sta izpostavljeni Luni v karti povratka in države. Obeta se obdobje večje odvisnosti od drugih, občutljivosti, spremenljivosti, nestalnosti, ranljivosti, a Luna naznanja tudi večjo nataliteto ali krepitev nacionalne zavesti. Pri tem slovenska Luna sicer nakazuje skrit denar, povezan s tujino, ki prihaja k nam za našim hrbtom, da se ljudstvo ne zna postaviti zase, a je njen položaj v strelcu vseeno znak naravnanosti k napredku in je tiha zaščita, da se vse obrne dokaj dobro za nas. Luna povratka pa ni prijetna. Je vladarica 8. hiše in v škorpijonu, kar kaže, da bo narod trpel. Položaj v 11. hiši jo razbremeni, a težki aspekti svarijo, da bo šlo ljudstvo skozi veliko trpljenje, opozicija na Uran in Mars kaže stres, jezo, upornost, da se nevladne organizacije in društva upirajo obstoječemu redu. Luna v medsebojni mešani recepciji z Marsom dodaja moč ljudstvu in spodbuja borbenost. Kvadrat opozicije s stelijem v vodnarju v 2. hiši nakazuje, da bo glavni razlog za upor vezan na finance in spremembe, ki se obetajo. Predvidevam, da gre za finančno izmenjavo, ki ne bo več vezana na denar, ampak moderno tehnologijo, torej se bo zamenjal način plačevanja. Lahko pa je ljudstvo jezno tudi zaradi finančnih odločitev svojih predstavnikov.Ascendent v strelcu nakazuje usmerjenost naprej. Tudi sekstil ascendenta na Sonce obljublja pozitivne obrate, še najbolj finančno, usmerjenost v prihodnost, inkonjunkcija ascendenta na Mars pa stres, vezan na šolo, umetnike, športnike in vse, povezano z zabavo.Poudarjena je 2. hiša, torej bo imela država v naslednjih 29 letih veliko pozornosti na financah. Kljub napornem T-kvadratu se zdi, da se bodo po finančni krizi začeli boljši časi. A slovenske finance ne bodo transparentne, marsikaj se lahko prikrije. Močni stelij lahko prinaša največ dobička državi prek moderne tehnologije, znanosti, a del stelija je v kvadratu z Uranom, tako da se bo zaradi financ tudi marsikaj treslo. Lahko bo razlika med levico in desnico vedno večja, kot tudi razkol med mestnim in vaškim ljudstvom, in bo tudi to del napetosti.Vsekakor bomo usmerjeni v razvoj, se pobrali iz krize, a očitno bo zdravstvena glede na kotni južni vozel aktualna še vsaj pol leta. Gospodarska kriza se kaže konec letošnjega, v začetku naslednjega leta. Nato se obetajo hitre spremembe, novosti, z njimi stres, a tudi finančno izboljšanje. Težave s sosedi se ne bodo končale, ascendent v kvadratu z Neptunom kaže, da se bodo izmuznili odgovornosti.