Kaj pomeni Saturn v svojem domu?

Funkcija Saturna je stabilizirati, koncentrirati, vzdržati, izmojstriti, sistematizirati, misliti vnaprej, načrtovati, varčevati. Človek, ki ima Saturn v njegovem domu, je dobro opremljen za življenje. Zna se potruditi, delati, je razumen, zbran, zna vztrajati in se učiti, dokler se ne izmojstri, rek vaja dela mojstra mu ni neznanka. Takemu človeku ni težko najboljšega pustiti za konec, zdržati pritiskov in bolečine z razumevanjem, da so koristni za rezultat v prihodnosti. Hkrati je tak človek družbeno odgovoren in sposoben član družbe, na katerega se je mogoče zanesti.

Pri tem je treba razumeti, da je Saturn v kozorogu najbolj spodbuden za materialni in statusni razvoj posameznika, Saturn v vodnarju pa ga podpira pri intelektualnih podvigih, tako so trdnost, stabilnost, mojstrstvo tu vezani bolj na intelektualno raven.

Doma je v kozorogu in vodnarju. FOTO: Stockbym/Getty Images

Imeti Saturn doma je res koristno, kajti srečne okoliščine dobro postavljenega Jupitra človeku že dajo dobre priložnosti, a brez trpežnosti, delavnosti, trdoživosti se nobena ne razvije v rutino in navado, tako ni nič zares narejeno optimalno.

Seveda je treba paziti, da s saturnovskim načelom ne posegamo tudi na druga področja, ki zahtevajo drugačen način delovanja. Ko gre za čustveni in zasebni svet, je potrebna zrelost, da razumemo, da se ne da z disciplino, nadzorom, načrtom zajeziti, kar v sebi čutimo, doživljamo, smo. Tudi ko gre za kreativnost, notranje energije, ki se želijo izraziti, nam lahko premočno oklepanje forme, principov, ritmov, obrtniškega dela umetnosti onemogoči tekoče izlivanje notranjega in izniči spontanost ustvarjalnega. Dobro je, da smo mojstri svoje obrti, a če ne dovolimo, da je življenje tekoče, spontano, vedno sveže, je, kar bomo ustvarjali, kljub popolnosti izdelka na neki način mrtvo. Naučiti se živeti z eno nogo v redu, z drugo v kaosu je velika in pomembna modrost, ki jo ljudje s Saturnom v domu lahko spregledajo in nezavedno vsilijo svoji rutini, predstavi in varnostni mreži, da živijo urejeno, varno, a mrtvo in dolgočasno.

Nasvet za ljudi s to kombinacijo je, naj ozavestijo prednost, da so se sposobni držati urnikov, so delavni, znajo ustvariti popolnost, da se da nanje zanesti, a ne pozabijo sem ter tja, sploh ko se od njih zahteva čustvena inteligenca ali spontano izražanje, spustiti nadzora, rutine, načel, morale in se samo ranljivo odpreti življenju. Zaupajo naj, da je življenje večje, da niso oni tisti, ki ga držijo na vajetih, ampak samo teče skoznje. Če ne drugega, v bližini otrok spustite vajeti in se igrajte spontano in odprto.