Kaj pomeni planet v senci

Če berete astrološke tekste o retrogradnosti planetov, slišite, da je planet vstopil in izstopil iz sence. Retrogradnost je samo navidezna in videna le z Zemlje, toda ker smo mi na Zemlji in astrologija temelji na sinhronosti, tako na nebu kot na Zemlji, nas zanimajo vzorci, videni z Zemlje. Astrologi se zavedamo, da se planeti vrtijo okrog Sonca, a kljub temu gledamo slike z Zemlje.

Zakaj ni dovolj gledati samo planeta v njegovi retrogradni fazi, ampak ga moramo opazovati že prej in pozneje? Predvsem zato, ker je bistveni del retrogradnosti dejstvo, da bo isti planet potoval trikrat po istih stopinjah in tvoril z drugimi planeti, sploh počasnejšimi, določen ponavljajoči se vzorec. Po drugi strani bo tak planet tudi po naši karti potoval trikrat, direktno, retrogradno in znova direktno, tako se bo tudi z natalnimi planeti vezal trikrat, s tem bo njegovo učenje določenih lekcij oživljeno, poglobljeno, dolgotrajnejše, v fazah. Planet vstopi v senco, ko pride na stopinjo, do katere se bo v retrogradnosti vračal, iz sence izstopi, ko pride na stopinjo, kjer je začel obrat. Ves čas, ko planet potuje po istem območju, kjer bo ali je že potoval retrogradno, je v območju sence.

V času retrogradnosti se pojavijo prvi zapleti

Vstop v senco prinaša prve zaplete, kaže, na katerem področju bodo potrebni učenje, lekcije, spoznanja. V času retrogradnosti se pojavijo prvi zapleti, prve konkretne preizkušnje, ki nas prisilijo v reševanje, učenje, spoznavanje. V zadnji fazi smo deležni manjših ovir ali milejšega učenja, če smo bili prej pozorni. Če v prvih dveh fazah ni bilo prave pozornosti, nas življenje udari po glavi v času zadnje faze in imamo takrat priložnost za učenje in izboljševanje stvari.

Proces učenja se konča, ko stopi iz sence. FOTO: Tatyana Antusenok/Getty Images

Venera se je obračala na 28. stopinji leva 23. 7., retrogradna je bila do 4. 9. in se obrnila direktno na 12. stopinji leva. To je realno obdobje, ko je, gledano z Zemlje, potovala v nasprotno smer kot Sonce in Luna. Toda vpliv učenja, ki ga tokratna retrogradnost prinaša, se je začel že z vstopom Venere na 12. stopinjo leva 19. 7. in bo trajal do 7. 10., ko bo Venera na 28. stopinji leva. Ves ta čas s počasnimi planeti tvori vzorec. Trikrat se zgodi kvadrat na Jupiter in Uran v biku, katerih dispozitorka je, tako je energije osvobajanja od nečesa v tem času več. Čeprav je bila Venera znova direktna od 4. 9. dalje, njena pot učenja lastne moči, odločnosti, nekompromisnosti ni končana in se zaključuje v začetku oktobra.