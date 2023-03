Kaj pomeni, ko sta Saturn in Pluton na 29. stopinji

Zadnja stopinja vsakega znamenja predstavlja točko v horoskopu, kjer se zdi, da je življenje najmanj stabilno. To stopinjo velikokrat povezujemo z dušno energijo, intuicijo, jasnovidnostjo, v bolj materialnih vidikih življenja pa z razpadom, koncem, razpustitvijo, negotovostjo, izgubami, nestabilnostjo.

Saturn bo za približno dve leti in pol vstopil v ribi. FOTO: Elen11, Getty Images

Pluton, ki govori o naših koreninah, prednikih, instinktih, tudi moči, je na 29. stopinji kozoroga in nam daje vedeti, da so tisti na moči soočeni z razpadom strukture, nadzora, da se tako v gospodarstvu kot zadevah države, družbe, statusa vrši nekakšen razpad, ki bo omogočil novosti. To, da je Pluton na tej stopinji v kvadratu s prihajajočim sončevim mrkom, zadeve ne olajša in prinaša ne le fizične potrese, temveč trese tudi trdne strukture preteklosti. Razpad temeljev, strukture, trdnosti, nadzora, tradicije – vse to lahko prinaša strahove, težje sanje, slabo počutje, za katero ne moremo najti razloga. Preprosto čutimo, da se tisto, kar nam je nosilo stabilnost, trese, sesuva, razpada, in ker smo ljudje utopični, pa vendar iskalci varnosti, trdnih struktur, nas tak razpad lahko trese v samem temelju. Pluton je na 29. stopinji že od 11. februarja in bo tam vse do 23. marca. V tem času bomo lahko imeli občutek, da nas obdaja nekaj temnega in težkega. Zdravilo za to je zavestna predaja življenju. Dovolimo vodam življenja, da sperejo iz nas vse, kar ni več naše, kar nam ne služi, dovolimo, da se odprejo nove poti, da se rodimo tudi mi na novo skupaj z družbo, ki se bo začela rojevati s premikom Plutona v vodnarja.

Tudi Saturn bo na 29. stopinji. Od 27. 2. do 7. 3. lahko zato pričakujemo, da bo občutek razpada struktur še toliko bolj zastrašujoč. Saturn je potoval po svojem znamenju (kozorog, vodnar) pet let, zdaj prihaja v znamenje, s katerim nima nič skupnega, zato se bo močno čutilo spuščanje nadzora in občutka stabilnosti.

Saturn in Pluton sta sorodnika. Če je Saturn naš dedek, je Pluton prapradedek in vsi predniki, ki so vpisani v našo strukturo DNK. Ko bosta oba na 29. stopinji, bo strahov, dvomov, negotovosti več.

Dovoliti razpad je več kot nujno. Vse v življenju je ciklično, vsakemu rojstvu sledita smrt in novo rojstvo. Zato dovolimo razpad sistema, da bi se lahko prerodili z več energije, primernejši za sedanji trenutek.

Če ste negotovi, imate občutek, da se nič ne obrne prav, se v vas prebujajo strahovi, dvomi, nelagodje, občutek teme, kar pogumno. Gre za proces, nič drugega. Zaupajmo, da je razpad nujen, kajti nič novega ne moremo zgraditi, če se pred tem ne sesuje, počisti, odstrani tisto, kar ni več smiselno in uporabno.