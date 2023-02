Kaj pomeni, ko na uri vidite isti števili: ni to, kar mislite!

Ujemanje števil na uri ni zgolj naključje, pravijo numerologi, in dodajajo, da nam vesolje na ta način pošilja določene znake.

Ko vidimo kombinacijo istih števil, mnogi takoj pomislimo, da bi si morali nekaj zaželeti. Čeprav to nikoli ni slaba ideja, saj se v tem primeru moč misli krepi z vero v moč posebnega trenutka, bi se pravzaprav morali osredotočiti predvsem na pomen teh številskih kombinacij. Kaj so njihovi resnični pomeni?

00:00 ali 12:12 – Kmalu pričakujte spremembe. Vendar ni nujno, da bodo dobre.

01:01 ali 13:13 – Težko se boste odločili, poiščite nasvet pri bolj izkušeni osebi.

02:02 ali 14:14 – Morali se boste potruditi, da uresničite svoje sanje, vendar bodo zvezde odločile v vašo korist.

03:03 ali 15:15 – Odločite se za stabilnost in se ne spuščajte v nenadne avanture.

04:04 ali 16:16 – Čaka vas razburljivo potovanje, vendar skrbno izberite družbo. Vnaprej predvidite tudi stroške.

05:05 ali 17:17 – Vsaka želja se vam bo izpolnila, vendar bodite previdni, morda ne veste, kaj si resnično želite.

06:06 ali 18:18 – Sreča vas bo spremljala kot zvesti pes, a bodite pozorni na svoje zdravje. Pazite se manjših poškodb v obliki ureznin in opeklin.

07:07 ali 19:19 – Previdno izbirajte besede. Karkoli rečete v javnosti, ima lahko povratni učinek ali pa vam pomaga napredovati.

08:08 ali 20:20 – Zvezde so na vaši strani, a če ste arogantni in kruti do drugih, boste izgubili to naklonjenost. Bodite prijaznejši do ljudi.

09:09 ali 21:21 – Za svoj trud boste prejeli zasluženo nagrado. Bodite ponosni na to, vendar se ne hvalite preveč, sicer boste škodovali svojemu ugledu v ekipi in med prijatelji.

10:10 ali 22:22 – Čas za mir in zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu. Ustavite se in počivajte, zmanjšajte pritisk in si dovolite malo lenariti. Naredili ste vse, kar ste lahko.

11:11 ali 23:23 – Ne bojte se in se soočite s svojimi strahovi, potem bodo izginili.

Numerologi poudarjajo, da ni razloga za strah pred tovrstnimi kombinacijami števil, pomembno pa je tudi vedeti, da je ta razlaga smiselna le, če kombinacijo zagledate po naključju. Za tiste, ki namenoma čakajo, da vidijo določena števila, ta teorija ne velja, pišejo na portalu Mondo.