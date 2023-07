Kaj pomeni izpostavljen Mars in zunanji planeti?

Mars ljudem, v kartah katerih je izpostavljen, daje odločnost, samostojnost, ostrino, borbenost, športnost in delavnost. To so tisti, ki najtežje prenesejo bolezen, ne znajo biti na miru. Samo da se gibajo, delajo, se za nekaj borijo. Najslabše njihove lastnosti so nepotrpežljivost, jeza, napetost, nemoč počakati, da se stvari sestavijo. So vročekrvni, a tudi direktni in iskreni.

Jupiter prinaša optimiste. Navdih jih vodi, da dajo vse od sebe, da se nikoli ne zadovoljijo s povprečnimi stvarmi, hočejo več, naj je to materialno, intelektualno, duhovno, želijo biti največ, kot so lahko. Zaradi optimizma jim radi sledimo, saj tudi nas navdušijo in osmišljajo naša življenja. Morajo na potovanja, želijo, da se življenje dogaja. Ni hujšega, kot da ostajajo predolgo na isti ravni, potrebujejo razvoj. So velike osebnosti, a znajo pretiravati, kar jih lahko naredi grabežljive, prevzetne, snobovske, debele.

S poudarjenim Jupitrom imamo željo po raziskovanju in potovanjih. FOTO: Daria Kulkova/Getty Images

Najbolj odgovorni

Poudarjen Saturn imajo tisti, ki delujejo zategnjeni, preresni, kot da jim je kdo vzel občutek za humor, da ne vedo, kaj je to užitek. Vedo pa, kaj je delo, odgovornost, kaj je prav in kaj ne. So najbolj odgovorni, nanje se ni težko zanesti, vedno bodo naredili, kar je prav, in dokončali obveznosti. So najbolj pošteni in trdni, neverjetno vztrajni, trpežni in načrtni.

Poudarjen Uran barva ljudi, da so nenavadni, posebni, drugačni, bistri, nadpovprečno logični, z razmršeno pričesko. Zanje je najpomembnejša svoboda, da je življenje vznemirljivo, se dogaja, je vedno mogoče nekaj novega poznati, razumeti, odkriti, spoznati.

Delujejo strastni in intenzivni

Poudarjen Neptun ustvarja napol angelske ljudi, nežne, tankočutne, s posebnim žarom, ki ga je težko razumeti. Včasih ob njih dobimo potrebo, da jih zaščitimo. Kot bi bili prenežni za ta svet. Po navadi so zelo ustvarjalni, tankočutni, dušni, imajo talent, s katerim znajo očarati ljudi. Vendar so zelo občutljivi, nezanesljivi in dovzetni za odvisnosti. Zaradi občutljivosti in intuitivnosti so pogosto žrtve.

Poudarjen Pluton nakazuje izjemno močne in karizmatične like, temnih potez, poudarjenih obrvi, z več maternih znamenj na obrazu. Delujejo strastni in intenzivni. Njihova notranja moč je neizmerna, zmorejo prenesti skoraj vse. Vendar so tudi intenzivni, živalski in lahko kruti. Ne poznajo srednje poti, ali so skrajno požrtvovalni in vroči, drugič pa hladni kot led. Poganja jih dober stik s svojimi instinkti, zato zaznavajo druge, jih vidijo v njihovo bistvo. Tako strasten človek lahko veliko doseže, a je vse njegovo življenje ena divja bitka.