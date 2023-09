Kaj pomeni, če sanjate, da vas nekdo preganja?

Sanje predstavljajo svoj svet, v katerem se zgodi marsikaj, kar si želimo, a zgolj v naši domišljiji. Nekatere pa lahko vseeno opozarjajo na nevarnosti ali napačne odločitve. Najbolj vznemirjajoče so seveda sanje, v katerih nas nekdo lovi, napada, je nasilen do nas ali celo poskuša ubiti nas ali koga, ki nam je blizu. Temu pravimo nočna mora. Toda koliko imajo zveze z resničnim življenjem in kaj pomeni, če nas v sanjah nekdo zasleduje oziroma lovi?

Če vas lovijo tatovi ali kriminalci, se spopadate z nečim neprijetnim

Čeprav nas takšne sanje prestrašijo in se zbudimo v paniki, ni nujno, da pomenijo enako, kot če bi se nam vse to dogajalo zares. Mnoge različice sanj imajo različne pomene in ni vsak skrb vzbujajoč. Najpogostejša reakcija na lov oz. zasledovanje je strah, predvsem pri ženskah. Človek, ki vas zasleduje, pa v resnici lahko predstavlja vaša negativna čustva do prijateljev, kolegov, sodelavcev in sorodnikov – jezo, zavist, nezaupanje, strah, ljubosumje, celo ljubezen, če nam jo nekdo vsiljuje in je ne želimo vračati. Sanje so torej znak, da moramo pregledati svoje odnose in prekiniti katerega od njih. Lahko pomenijo tudi, da se ne morete držati svojih obljub, zavez ali odgovornosti. Bolj se morate potruditi in se držati svojih obveznosti.

Če vas lovijo tatovi ali kriminalci, se tako v sanjah kot resničnosti spopadate z nečim neprijetnim in čutite, da se morate zaščititi pred drugimi ljudmi. Morda ste se v resničnem življenju znašli v notranjem konfliktu, negotovi ste in prestrašeni, kar je spodbudilo tovrstne sanje.

Kadar vas nekdo preganja z avtom in vas je vzel na piko, je to jasen znak, da vas lovijo težave, ki so prevelike, da bi jih lahko rešili. Lahko gre tudi za to, da vas je strah močnih in vplivnih ljudi v svoji bližini.

Če v sanjah nekdo lovi moškega, je to lahko potrdilo, da je ljubezen vzajemna, simpatija vam jo vrača, lahko tudi v obliki občudovanja, spoštovanja, prijateljstva …

Ko nekdo lovi žensko, pa to sporoča, da se bo vaš prijateljski krog prenovil. Spoznali boste nove ljudi, odprti boste za nova prijateljstva, saj stari prijatelji ne bodo najbolj zanesljivi. Sprejmite nova znanstva in odnose. Povezujte se z novimi ljudmi in se zavedajte, da vam bo to odprlo nove poti.