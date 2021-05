Kaj pomeni, če sanjate vodo

Kapljanje lahko simbolizira zadevo, ki nam najeda živce in jo moramo rešiti. FOTO: Peter Bocklandt/Getty Images

Voda v sanjah predstavlja različne stvari in nasprotja - lahko je pretočna, umazana, čista, spremenljiva in močna ... Lahko je znamenje pozitivne ali negativne čustvene izkušnje. Proti njej smo lahko nemočni ali jo obvladujemo. Da bi skrčili široko paleto njenih pomenov v svojih sanjah, moramo pogledati, v kateri obliki se pojavlja - kot tekoča, iz pipe, reka, kopel, ocean, dež, stoječa mlaka, odtočna voda, jezero, bazenska voda …? Bolj boste raziskali kontekst, bolj jasno bo na koncu sanjsko sporočilo in lažje ga boste povezali s svojo življenjsko situacijo. Ne pozabite, voda je mogočna, lahko uničevalna, a nas tudi čisti in zdravi.Ocean lahko na primer predstavlja dvoje – umirjenost in nespremenljivost ali spremembo in preplavljenost, tako kot v resničnem življenju. Nemirno morje lahko nakazuje težke čase, ki so pred nami, a če vidimo obalo, se nam obetajo novi začetki.Razen če v sanjah obvladujemo valove – recimo srfamo na njih –, verjetno predstavljajo stres, pretrese in pomanjkanje čustvenega nadzora. Okoliščine bodo težavne in sanje nas svarijo, da moramo bolje nadzorovati in mirno sprejemati situacijo, v kateri smo se znašli.Umazana voda predstavlja nižja čustva, na primer pohlep, ljubosumje ali popolno odsotnost čustev – čustveni hlad. Če sanjamo o vodi iz odtoka, to pomeni, da na nas pritiska nekaj, kar moramo nemudoma rešiti. Ne smemo odlašati, saj nam vesolje sporoča, da bo pozneje prepozno.Sanje o utapljanju skoraj vedno sporočajo, da smo z nečim preplavljeni – a obstaja razlika med utapljanjem v bazenu ali v morju. V prvem primeru ne gre za naravno vodo, kar lahko pomeni, da preživljamo preveč časa z neiskrenimi ljudmi ali se preveč osredotočamo na materialne stvari. Utapljanje v naravni vodi pa po drugi strani pomeni, da je človek v položaju, ki ga ne nadzoruje niti ni v njegovih rokah, lahko gre za izgubo, zapuščenost ali žalost.Tekoča voda, denimo iz pipe, lahko kaže na potrebo po novem začetku ali da bo nekaj odplaknilo iz našega življenja. Kapljanje lahko simbolizira zadevo, ki nam najeda živce in jo moramo rešiti. Slap je po drugi strani znak sreče in spodbudnega srečanja z neznancem, ki nam bo pomagal.Dež je običajno znak obdobja čiščenja, ki bo odplavilo stare napake ali žalost. Obeta se nam nov začetek!