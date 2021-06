Kaj pomeni, če sanjate o kozarcih?

Poln kovancev obljublja obilje in bogastvo. FOTO: Romolotavani/Getty Images

V vseh gospodinjstvih najdemo različne posode, v katerih shranjujemo hrano in predmete, ki jih ne želimo izgubiti. Posebno v kuhinji, ki je prava zakladnica posodic, skled, kozarcev, v katerih imamo najrazličnejša živila. Če sanjamo o kozarcih za shranjevanje in vlaganje, je to torej povezano z našo potrebo, da se želimo zaščititi pred negotovo prihodnostjo.Ne gre za to, da lahko pričakujemo resne težave in nesrečo, ampak za to, da se soočamo z nepoznanim, pri čemer je vedno pametno imeti zaloge, ki nam bodo omogočile preživetje. Dobro načrtovanje in predvidevanje sta temeljni veščini, ki se nam bosta pomagali spopasti s prihodnostjo. Sanje o kozarcih za shranjevanje lahko prav tako predstavljajo jasnost in sposobnost koncentracije – seveda če so kozarci prozorni in lahko vidimo, kaj je v njih. Nasprotno glineni ali takšni iz drugega neprosojnega materiala, skozi katere ne vidimo, običajno predstavljajo našo potrebo, da še naprej razvijamo svoje ideje. Ti dve interpretaciji sta – poleg razlage, da želimo ohraniti nekaj, česar ne želimo prepustiti propadu – najpogostejši, kadar se v sanjah srečujemo s kozarci.Če so kozarci prazni, to še dodatno pomeni, da nam je po dolgem času, ko smo bili obupani in smo opazili, da nam v življenju nekaj manjka, uspelo zapolniti praznino. Lahko gre za osebo, ki nam je bila še posebno draga. Zdaj smo končno našli spokojnost in novo motivacijo, da gremo naprej.Če sanjamo, da v njih razstavljamo različne stvari, je to povezano z dejstvom, da želimo drugim pokazati nekaj, na kar smo ponosni. Lahko gre tudi za projekt ali nalogo, ki smo jo ravno zaključili ter bi se radi pohvalili z njo, ali pa vse našteto velja za osebo, ki nam je blizu.Če so v kozarcih shranjene čudne reči, je to lahko precej strah vzbujajoče, saj gre lahko tudi za npr. lobanjo ali predmete, ki se jih bojimo. Tovrstne sanje so povezane z radovednostjo, da pokukamo v življenje nekoga drugega. Nekaj, povezano s tem človekom, nam ne da miru, in dokler tega ne odkrijemo, se nam bodo sanje ponavljale.Če so polni kovancev, to nakazuje bogastvo in obilje, prav tako kot občutek ponosa in prepoznavnosti. Če je kozarec, ki naj bi bil sicer poln, prazen, to kaže na naše razočaranje nad ekonomsko situacijo, v kateri smo se znašli.Če sanjamo, da se vsebina izliva oz. jo polivamo, smo na nekem področju življenja izgubili pozornost in osredotočenost. Zmedeni smo in napeti, saj ne vemo, v katero smer naj krenemo. Močno se bomo morali potruditi, da se spet zberemo in gremo naprej.Če je kozarec za shranjevanje postavljen zelo visoko in ga ne dosežemo, je to znak, da čutimo, da je tisto, kar potrebujemo ali si želimo, trenutno nedosegljivo. Če je shranjen v kotu shrambe, na zadnji polici, za vsemi drugimi, pa gre za to, da smo v zadregi, osramočeni ali se počutimo zapuščene.