Kaj pomeni, če sanjamo o surovem mesu

Meso je od nekdaj med glavnimi živili v naši prehrani. Sprva smo uživali surovo, preden nam je odkritje ognja omogočilo, da ga toplotno obdelamo. Sanje o surovem mesu tako včasih opozarjajo na divjo stran naše osebnosti ali napovedujejo velike življenjske spremembe, največkrat povezane z denarjem in obiljem. Lahko simbolizirajo moč in veliko osebnost sanjača, njegovo samozaupanje in sposobnost sprejemati težke odločitve. Prav tako obljubljajo, da bomo imeli priložnost dobiti nadzor nad situacijo, v katero smo vpleteni.



Če sanjamo, da ga režemo, so sanje pozitivne, saj nakazujejo, da prihajajo nove priložnosti finančne, delovne ali čustvene narave. Če nam postrežejo surovo meso v restavraciji, na vrata trka odgovornost. Skuhati moramo meso, ki so nam ga pustili na krožniku in se nam s tem izneverili. Nekdo v našem okolju ali nekdo nepoznan nam bo naložil nalogo, ki jo moramo pravilno opraviti.



Sanje, da ga postrežemo drugim, pomenijo, da smo ljubosumni nanje. Če nam zanj mastno plačajo, se v naših dejanjih kaže pohlep, sanje pa svarijo pred zavistjo do bogastva znancev ali prijateljev. Ničesar ne želimo deliti z drugimi, ampak vse obdržati zase. Vedno si želimo še več denarja. Sanje so svarilo, da lahko spremenimo svoj odnos.

Če je napol surovo, so priložnosti pred nosom, a jih ne vidimo oziroma še niso jasne. Če bi bile, bi jih opazili. Pozorni moramo biti na to, kaj se nam bo zgodilo v prihodnjih tednih.



Pokvarjeno surovo meso napoveduje, da se nam lahko zgodi nekaj slabega. Če je pokvarjeno po vrhu, je svarilo še resnejše. Bodite previdni, opozorilo se lahko nanaša tudi na zdravstvene težave. Tudi sveže surovo naznanja podobno – bolezen. Zdaj smo zdravi, a lahko hitro zbolimo, obolenje pa ne bo zanemarljivo.

Komentarji: